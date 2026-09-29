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Defensoría del Pueblo alerta por 111 desplazamientos masivos y 63 confinamientos en 2026

Según detalló la entidad, 23.931 personas resultaron afectadas por eventos de desplazamiento masivo entre enero y agosto de este año. El mayor número de víctimas se registró en el departamento del Cauca, con 6.710 personas desplazadas.

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Redacción Judicial
29 de septiembre de 2026 – 02:32 p. m.
Según la Defensoría, el mayor número de personas afectadas por desplazamientos se registró en el departamento del Cauca, donde se contabilizaron 6.710 víctimas.
Según la Defensoría, el mayor número de personas afectadas por desplazamientos se registró en el departamento del Cauca, donde se contabilizaron 6.710 víctimas.
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Entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo registró un total de 111 eventos de desplazamiento masivo forzado, que afectaron a 23.931 personas, y 63 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 80.369 habitantes. Ante este panorama, la entidad señaló: “Esta realidad requiere respuestas ágiles y efectivas de las autoridades para garantizar su protección y atención”.

Según detalló la Defensoría, el mayor número de personas afectadas por desplazamientos se registró en el departamento del Cauca, donde se contabilizaron 6.710 víctimas. Le sigue Norte de Santander, con 4.364, y Antioquia, en tercer lugar, con 3.163. Nariño ocupa el cuarto lugar, con 2.577 personas afectadas.

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De hecho, los datos de la entidad detallan que, entre enero y agosto de este año, 11 eventos de desplazamiento forzado masivo afectaron a 5.976 personas. Los principales hechos se registraron en Argelia, Cajibío y Toribío, en el departamento del Cauca, donde un total de 3.369 personas fueron víctimas de desplazamiento.

A esta cifra le siguen Carmen de Atrato y Sipí, en el departamento del Chocó, donde 1.609 personas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente. También se registraron 635 personas afectadas en Briceño, Ituango y Santa Rosa de Osos, en Antioquia; 215 en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, y 148 en Los Andes, en Nariño.

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En cuanto a los 63 eventos de confinamiento, estos se registraron principalmente en el departamento del Chocó, donde 15.641 personas resultaron afectadas. Le siguen Cauca, con 13.350, y Putumayo, con 12.646 víctimas. La Defensoría también registró 11.651 personas afectadas en Caquetá y 6.323 en Antioquia.

Solo en nueve eventos de confinamiento se limitó la movilidad de 6.201 personas. Los hechos se registraron principalmente en Argelia, Cajibío, El Tambo y Morales, en el departamento del Cauca, con 2.687 personas afectadas. “Detrás de estas cifras hay familias y comunidades cuyos derechos, seguridad y condiciones de vida se ven gravemente afectados”, concluyó la Defensoría.

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Por Redacción Judicial

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