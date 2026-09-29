Muere exalcalde de Yopal, "John Calzones", tras ataque sicarial

"He recibido la lamentable noticia del fallecimiento del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, luego de la intervención quirúrgica realizada por los especialistas del Hospital Regional de la…

El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, conocido como "John Calzones", murió este martes 29 de septiembre tras ser víctima de un atentado en zona rural de la capital de Casanare. El hecho fue confirmado por el gobernador del departamento, César Ortiz Zorro, quien aseguró que la Policía Nacional le informó de la captura de un presunto responsable.

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"He recibido la lamentable noticia del fallecimiento del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, luego de la intervención quirúrgica realizada por los especialistas del Hospital Regional de la Orinoquía", publicó el mandatario en sus redes sociales.

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Según el reporte médico, dado a conocer por Ortiz Zorro, las lesiones que sufrió Torres comprometieron sus órganos internos. Pese a los esfuerzos del personal de salud y a las maniobras de reanimación, no fue posible estabilizarlo, y su muerte se confirmó a las 12:23 p. m.

La Gobernación rechazó el hecho y pidió que las investigaciones de las autoridades permitan identificar y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales del ataque. Además, envió un mensaje de solidaridad y fortaleza a los familiares, amigos y seres queridos del exalcalde.

La Gobernación de Casanare también anunció una recompensa de hasta COP 50 millones para quien entregue información que permita individualizar, capturar y judicializar a los responsables del ataque sicarial.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información oficial sobre la forma en que ocurrieron los hechos ni las posibles hipótesis del atentado contra el exalcalde de Yopal.

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