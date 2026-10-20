Defensoría del Pueblo pide respuestas a MinCultura sobre piezas retiradas del Museo Nacional

La solicitud de la entidad tiene que ver con los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos de las decisiones de retirar las obras del espacio. Asimismo, la defensora pide claridad sobre las condiciones de…

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre la polémica por el retiro de piezas del Museo Nacional y los cambios en el espacio de memoria histórica de ese recinto. A través de un comunicado, la defensora le solicitó a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, información sobre las obras.

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La solicitud de la entidad tiene que ver con los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos de las decisiones de retirar las obras del espacio. Asimismo, la defensora pide claridad sobre las condiciones de conservación de las obras y la posibilidad de reincorporarlas a las exposiciones del Museo.

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Dentro de la misma petición, la defensora busca esclarecer si se modificó el nombre del espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz, cuales fueron los fundamentos de la decisión y su sus familiares fueron informados o consultados previamente.

"Desde la Defensoría del Pueblo haremos seguimiento a las respuestas del Ministerio y evaluaremos las actuaciones adicionales que correspondan para proteger la libertad de expresión, los derechos culturales y la memoria histórica", señala el comunicado.

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La Defensora del Pueblo, @MarnIris, solicitó a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Andrea Holguín Moreno, información sobre las piezas retiradas del Museo Nacional, los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos de estas decisiones, sus condiciones… pic.twitter.com/9L5scYmTUu — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 20, 2026

Y agrega: "La preservación de la memoria histórica y el acceso a la cultura exigen reconocer la diversidad de voces, experiencias y relatos que forman parte de nuestra historia. Ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas".

Esta misma semana, sobre el retiro de las obras del Museo Nacional, se conoció una decisión clave. El juzgado 24 de familia de Bogotá le ordenó al Museo Nacional de Colombia conservar las piezas que fueron retiradas de sus salas.

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“Se ordena al Museo Nacional de Colombia que conserve la totalidad de las piezas retiradas de las exposiciones objeto de controversia en condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación; se abstenga de destruirlas, trasladarlas fuera de sus instalaciones, darlas de baja, devolverlas a terceros o alterarlas de cualquier forma mientras se decide de fondo la presente acción; se abstenga igualmente de retirar, desmontar o intervenir otras piezas de las exposiciones por razón de su contenido sin que medien actos administrativos que justifiquen tales decisiones”, se lee en la admisión de la tutela.

La medida provisional agrega que, en un termino de 24 horas, se entregue un informe detallado que contenga el listado completo de las piezas retiradas del Museo indicando su ubicación actual, estado de conservación y la dependencia que ordenó el retiro.

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