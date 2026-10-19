En la admisión de tutela también quedó establecido que el Ministerio tiene un día hábil para que se pronuncie sobre la acción de tutela y presente las pruebas o documentos pertinentes. "Deberán…

El juzgado 24 de familia de Bogotá le ordenó al Museo Nacional de Colombia conservar las piezas que fueron retiradas de sus salas tras una decisión del Ministerio de Cultura. El fallo es una medida provisional mientras se resuelve de fondo la tutela interpuesta por Gabriel Becerra, congresista del Pacto Histórico, y por parte de colectivos LGBTIQ+.

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Estos son los detalles de la tutela para frenar el retiro de piezas del Museo Nacional

En la admisión de tutela también quedó establecido que el Ministerio tiene un día hábil para que se pronuncie sobre la acción de tutela y presente las pruebas o documentos pertinentes. "Deberán precisar a esta sede judicial, si la decisión de retirar las piezas o elementos de las exposiciones del Museo Nacional se tomó a través de un acto administrativo y se allegue el mismo al expediente, o se identifique la razón que motivó dicha decisión", detalló el documento.

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Asimismo, el juzgado le pidió a esa cartera en cabeza de la ministra Paola Holguín, que explique si la entidad tiene autonomía frente a las decisiones que se adoptan dentro del Museo y tendrá que entregar el marco normativo del Ministerio.

La tutela que admitió el juzgado señala la aplicación de una medida provisional que fue adoptada por el juez. "Considera este Despacho que las medidas provisionales solicitadas resultan necesarias, urgentes y proporcionales para evitar la consumación de un perjuicio irremediable sobre bienes constitucionalmente protegidos mientras se decide de fondo la presente acción constitucional", se lee en el documento.

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Para ello, el juez hizo referencia a un precedente en la Corte Constitucional que reconoce las expresiones artísticas asociadas a procesos de memoria histórica, verdad extrajudicial y reparación simbólica de las víctimas no constituyen simples manifestaciones culturales, sino instrumentos constitucionalmente protegidos para la construcción de memoria colectiva, la dignificación de las víctimas y las garantías de no repetición.

Asimismo, señala que ese tipo de obras tienen una relación estrecha con los derechos fundamentales a la verdad, la memoria histórica, la libertad de expresión artística y la reparación simbólica de las víctimas. En ese sentido, el juzgado determinó que la aplicación de la medida provisional es necesaria, urgente y efectiva.

“Se ordena al Museo Nacional de Colombia que conserve la totalidad de las piezas retiradas de las exposiciones objeto de controversia en condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación; se abstenga de destruirlas, trasladarlas fuera de sus instalaciones, darlas de baja, devolverlas a terceros o alterarlas de cualquier forma mientras se decide de fondo la presente acción; se abstenga igualmente de retirar, desmontar o intervenir otras piezas de las exposiciones por razón de su contenido sin que medien actos administrativos que justifiquen tales decisiones”, se lee en la admisión de la tutela.

La medida provisional agrega que, en un termino de 24 horas, se entregue un informe detallado que contenga el listado completo de las piezas retiradas del Museo indicando su ubicación actual, estado de conservación y la dependencia que ordenó el retiro.

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