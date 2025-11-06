Defensoría lanzó alerta temprana de inminencia por violencia de ELN y disidencias en Vichada

Según la entidad, las poblaciones que enfrentan mayor riesgo son los menores de edad y las comunidades indígenas. Foto: Jonathan Bejarano

Tras la reciente escalada de violencia en el departamento de Vichada, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia, enfocada principalmente en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía. En el documento, la entidad advierte sobre “graves riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

La problemática surge por la constante confrontación entre las disidencias de la Segunda Marquetalia (SM), Frente 53 Édison Romaña; y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Frente José Daniel Pérez Carrero. Ambos grupos, que sostuvieron una alianza durante dos años, rompieron lazos el pasado 3 de agosto.

Según la Defensoría, “esta situación ha desatado una disputa por el dominio de las rutas de actividades ilícitas transfronterizas, como el narcotráfico y la explotación ilegal de minerales, concretamente de oro y coltán”, debido a que el departamento del Vichada tiene una extensa frontera fluvial con Venezuela, a través de los ríos Meta y Orinoco.

Los enfrentamientos han generado confinamientos y desplazamientos masivos, especialmente en puntos como Garcitas, Aceitico y Puerto Nariño. Asimismo, la Defensoría señaló que se ha evidenciado la instrumentalización de la población civil y el uso de drones con explosivos en el desarrollo del conflicto armado.

Los principales grupos poblacionales afectados por la violencia constante en el departamento son los niños y jóvenes, especialmente aquellos que pertenecen están en zonas rurales, así como las comunidades indígenas de los pueblos Amorua, Sikuani, Sálibas, Piapoco, Piarobas, Curripaco y Guarequena.

En total, la Defensoría emitió 18 recomendaciones con el “propósito de orientar a las entidades del Estado en la planeación e implementación de acciones urgentes, coordinadas y eficaces para la disuasión e investigación de los factores de amenaza”. La entidad pidió que exista una buena coordinación para formular planes de acción que contengan medidas urgentes, pertinentes y efectivas.

Por otro lado, la Defensoría también advirtió sobre el riesgo de que otros grupos armados, como el Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC), perteneciente a las disidencias al mando de Iván Mordísco, así como el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac) y el Clan del Golfo, intenten aprovechar la situación para expandir su control en la región.

La Defensoría pidió a todas las entidades estatales competentes, especialmente al Ministerio del Interior y a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), que inicien acciones de prevención urgentes. Asimismo, exhortó a los ministerios de Defensa y de Minas y Energía a que activen “inmediatamente sus deberes de reacción rápida e implementen, sin dilación, las 18 recomendaciones formuladas”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.