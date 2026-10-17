Huila suma ocho ataques en dos meses: Defensoría alerta por expansión de disidencias

En los últimos dos meses, el departamento del Huila acumula ocho ataques con drones contra la Fuerza Pública. La más reciente escalada de violencia ocurrió en los últimos días y afectó a las comunidades de Aipe, Palermo, Teruel, Íquira y la zona rural de Neiva. El caso más reciente se presentó en la estación de Policía de Teruel, donde se registraron cinco detonaciones que dejaron un uniformado con heridas leves. Este mismo puesto ya había sido atacado el pasado 7 de agosto.

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Ante la situación, la Defensoría del Pueblo señaló que durante la última semana varias comunidades han vivido momentos de temor y sufrido afectaciones en sus viviendas y entornos. La entidad indicó que estos ataques, en los que resultaron heridos tres miembros de la Fuerza Pública, ponen en riesgo la vida y la seguridad de los civiles. El organismo también reportó daños en algunas viviendas y la reubicación de una institución educativa por el riesgo que corrían los estudiantes.

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Entre los casos más recientes, en la noche del viernes 16 de octubre, la Alcaldía de Teruel decretó toque de queda en todo el municipio, desde las 7:30 p. m. de ese día hasta las 9:00 a. m. del sábado 17, debido a la presencia de un artefacto explosivo en el parque principal Simón Bolívar. Según el comunicado oficial, la medida se mantendría hasta esa hora y hasta que el personal especializado terminara la detonación controlada del artefacto.

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Esa misma noche, la estación de Policía de Íquira fue hostigada por hombres armados. En la población se escucharon varias ráfagas de disparos. Las autoridades pidieron a la comunidad mantener la calma y permanecer en sus casas.

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El jueves 15 de octubre, hacia las 11:02 a. m., la estación de Policía de Palermo fue atacada con drones acondicionados con artefactos explosivos. La Policía informó que dos uniformados resultaron con heridas leves y fueron trasladados a centros asistenciales para su valoración y tratamiento. Además, parte de la infraestructura de la estación sufrió daños.

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Semanas atrás, el lunes 5 de octubre, hacia las 4:45 p. m., un artefacto explosivo impactó la estación de Policía de Aipe. Según información preliminar, habría sido lanzado desde un dron. El alcalde, Luis Ángel Ramírez Vargas, confirmó que cayó en el patio de la estación y que solo dejó daños materiales.

La Defensoría ya había advertido, mediante la Alerta Temprana número 16 de 2026, sobre el grave riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por la expansión territorial del frente Ismael Ruiz y su compañía móvil Julián González, de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (Emc), lideradas por alias “Iván Mordisco”. Esa alerta cubre los municipios de Aipe, Palermo, Neiva y Teruel.

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La entidad exigió al grupo armado cesar cualquier acción que ponga en riesgo a las comunidades, las cuales deben permanecer excluidas de la confrontación. También pidió a las autoridades locales activar, junto con las personerías municipales, las rutas de atención para las personas afectadas, e instó a las autoridades departamentales a evaluar y adoptar con urgencia medidas de prevención para proteger a la población civil.

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