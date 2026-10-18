Protesta frente al Museo Nacional por el retiro de obras termina con intervención del Esmad

Las protestas frente al Museo Nacional por el retiro de obras ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella terminaron con la intervención de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Las personas que todavía se encontraban en el plantón a las afueras del museo señalaron que, hacia las 6:33 p. m., una tanqueta comenzó a lanzar agua para dispersar a quienes bloqueaban la vía en pleno centro de Bogotá.

En media hora, la situación escaló con el despliegue de varios agentes por la calle 33 con carrera Séptima, en medio del sonido de aturdidores y de personas que lanzaban piedras. Hacia las 7:30 p. m., la situación de orden público volvió a la normalidad, aunque unidades del Esmad todavía permanecen en el sector. El Espectador estuvo acompañando el plantón realizado este 17 de octubre, en el que estuvo presente más de 500 personas de todas las edades.

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La decisión del Gobierno de retirar aproximadamente 30 piezas que abordaban temas relacionados con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, generó preocupación entre varios museos de arte moderno del país.

El pronunciamiento, firmado por los museos de arte moderno de Bogotá (MAMBO), Barranquilla (MAMB), Cartagena y Medellín (MAMM), entre otros, expresó su preocupación “por el retiro de obras y objetos del Museo Nacional de Colombia por razones ideológicas. Un museo tiene la responsabilidad de permitirnos conocer la complejidad de nuestra historia, incluso aquello que nos incomoda, nos enfrenta o nos cuesta reconocer. Como instituciones dedicadas al arte, consideramos fundamental defender un espacio donde podamos encontrarnos en nuestras diferencias, hacernos preguntas y pensar juntos el país que queremos construir”.

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Los museos, tanto públicos como privados e híbridos, se mantuvieron firmes en que “ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”. También manifestaron que “la controversia cultural debe tramitarse en paz, mediante el intercambio de ideas y el reconocimiento de la diferencia. Imponer la unificación de los discursos mediante el silenciamiento de obras, experiencias o comunidades constituye una forma de violencia. Precisamente porque permiten que las diferencias permanezcan, se expresen y entren en relación, los museos contribuyen a la paz, a la reconciliación y a la construcción del futuro de las sociedades”.

Las 30 piezas que De la Espriella ordenó retitar hacen parte de las salas “Hacer sociedad”, “Fuerza, fe y sustancia” y “Memoria y nación”, que abordaban distintos episodios y procesos de la historia política, social y espiritual del país. Las obras también hacían referencia a acontecimientos fundamentales de la historia reciente de Colombia, como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Para los críticos de la decisión, su retiro afecta la presencia de estas narrativas en las salas mencionadas.

“Pues no volvamos”, le dijo al incio del plantón una de las manifestantes a su acompañante, que grababa a integrantes de la Policía antidisturbios mientras custodiaban la fachada del museo. Aunque el lanzamiento de agua para dispersarlos comenzó despúes de la seis de la tarde, desde muy temprano unidades del Esmad se encontraban rodenado la estuctura del Museo Nacional, junto con tanquetas.

Entre el pública, uno de los manifestantes le dijó a El Espectador que había votado por De la Espriella, pero ahora expreba su arrepentimiento: “Yo voté por este presidente, pero me arrepiento: no logré intuir que mis hijos no podrían ir a las instituciones culturales para aprender de su país. Tenía miedo, pero ahora lo que tengo es rabia”, dijo el profesor universitario que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a posibles “perfilaciones”.

Por su parte, Dayana Fuentes, ama de casa y quien se describió como una contadora frustrada, dijo que no pensaba regresar al Museo Nacional hasta que las piezas retiradas fueran devueltas a sus lugares. Su inconformidad también estaba relacionada con los recursos públicos invertidos en las exposiciones: “Si los curadores tienen razón y esas salas costaron tanto dinero, mis impuestos están siendo desperdiciados. Este presidente quiere inventarse una historia oficial”.

Aunque en los últimos cuatro años las protestas fueron intervenidas por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), el pasado 16 de octubre la Policía Nacional firmó el decreto para sostituir esta unida por la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), la cual reincorpora al Esmad. La Undmo había sido creada tras una orden de la Corte Suprema de Justicia que buscaba fijar garantías para la protesta pacífica y controles sobre las actuaciones de la Policía.

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