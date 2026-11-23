De hecho, la Defensoría advierte que muchas víctimas y sus familias no denuncian ni informan estos hechos por miedo, desconfianza en las instituciones o normalización de la violencia. A esto se suman los casos de menores que mueren en medio de hostilidades o…

Entre enero y octubre de 2026, la Defensoría del Pueblo ha registrado 162 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Bogotá y otros 21 departamentos. La entidad señala que la reducción en los casos reportados no implica, necesariamente, una disminución del reclutamiento.

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De hecho, la Defensoría advierte que muchas víctimas y sus familias no denuncian ni informan estos hechos por miedo, desconfianza en las instituciones o normalización de la violencia. A esto se suman los casos de menores que mueren en medio de hostilidades o acciones militares y que no alcanzan a ser registrados como víctimas de reclutamiento.

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De los 162 casos registrados en lo corrido de este año, el 61 % corresponde a niños y adolescentes y el 39 % a niñas y adolescentes. En cuanto a la pertenencia étnica, la Defensoría señaló que el 67 % de los menores reclutados no se reconoce como integrante de ningún grupo étnico.

Entre enero y octubre de 2026, la Defensoría del Pueblo ha registrado 162 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Bogotá y 21 departamentos. Cauca, Norte de Santander y Nariño concentran el mayor número de casos.



Esta grave vulneración de derechos exige acciones… pic.twitter.com/xPHQO55Gsv — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 23, 2026

Por su parte, el 22 % corresponde a población indígena y el 11 % a población afrocolombiana. En cuanto al presunto grupo armado responsable del reclutamiento forzado, desde 2024 el Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias de las Farc, lidera los registros de la Defensoría.

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Solo en lo corrido de 2026, el 28,4 % de los casos fueron atribuidos a este grupo armado. Le sigue el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con el 25,3 %, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), al que corresponde el 17,9 % de los casos de reclutamiento de menores.

Febrero fue el mes en el que la Defensoría registró más casos de reclutamiento, con el 20 % del total. En cuanto a los reportes por departamento, entre enero y octubre, se registraron 43 casos en Cauca, seguido de Norte de Santander, con 37 hechos, y Nariño, con 16 casos.

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En 2024 y 2025 fueron reportados 686 y 435 casos de reclutamiento de menores, respectivamente. En 2024, el 62 % de los hechos registrados correspondió a niños y adolescentes, mientras que el 38 % correspondió a niñas y adolescentes. Por su parte, en 2025, el 57 % de los casos correspondió a niños y adolescentes y el 43 % a niñas y adolescentes.

Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo señaló que esta grave vulneración de derechos "exige acciones inmediatas y efectivas de prevención y protección, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado". La entidad también señaló que el lugar de los menores está en las escuelas, con sus familias y comunidades, disfrutando de su infancia.

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