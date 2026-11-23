El 26 de septiembre de 2019, Andrés Juan Guerrero Rubiano perdió su ojo derecho tras recibir el impacto de un proyectil durante una manifestación social en Bogotá. Tenía 20 años y estudiaba en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Siete años después de iniciar una lucha para que la justicia reconociera que fue víctima del uso excesivo de la fuerza estatal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó claro lo que la justicia había negado en primera instancia: que al joven le disparó un funcionario del antiguo Escuadrón Móvil…

El 26 de septiembre de 2019, Andrés Juan Guerrero Rubiano perdió su ojo derecho tras recibir el impacto de un proyectil durante una manifestación social en Bogotá. Tenía 20 años y estudiaba en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Siete años después de iniciar una lucha para que la justicia reconociera que fue víctima del uso excesivo de la fuerza estatal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó claro lo que la justicia había negado en primera instancia: que al joven le disparó un funcionario del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). La justicia declaró responsables al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por la lesión que sufrió mientras ejercía su derecho a la protesta.

La decisión, conocida en exclusiva por El Espectador, obliga a la Nación a garantizar, de manera gratuita y a través de instituciones especializadas, la atención oftalmológica que requiere Andrés Guerrero para el manejo de su prótesis ocular y las secuelas que le dejó el impacto. También ordena que el joven y sus familiares reciban atención psicológica durante el tiempo que sea necesario, así como el pago de indemnizaciones por los perjuicios morales que sufrieron. Sin embargo, para el joven, estas medidas de reparación se quedan cortas: “La ciencia no devuelve el ojo. Si yo hubiera podido escoger, hubiera preferido mi ojo a la plata. Eso ya no lo puede reparar nadie”, le dijo Andrés Guerrero a este diario.

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Para 2019, Andrés Guerrero cursaba tercer semestre de la Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Distrital y era deportista de alto rendimiento. Jugaba torneos de fútbol y participaba en los microciclos de la selección de su universidad. “Antes de las protestas, Wilmar Muñoz Prieto (condenado a 22 años de prisión por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público), quien era el director del Instituto de Extensión de la universidad, se robó cerca de COP 11.000 millones y salimos a manifestarnos. Me sentía indignado por la situación”, narró. Los estudiantes estaban en un plantón pacífico en la sede de La Macarena, a donde llegaron uniformados del antiguo Esmad.

“Yo vi cómo agredían a una muchacha. La tumbaron y la chica se desmayó por el gas. Eso me hizo entrar en una confrontación más directa con el Esmad. Se accionaron muchas armas al mismo tiempo. Yo escuchaba armas de impacto cinético, balas de goma, municiones lacrimógenas y, en un momento, sentí un impacto en mi ojo. Salí huyendo de la situación hacia adentro de la universidad”, recordó Andrés Guerrero. El joven fue auxiliado en el puesto de salud de la institución y posteriormente trasladado en ambulancia a la Clínica Colombia. El diagnóstico fue “estallido ocular con pérdida anatómica y funcional del ojo”. En otras palabras, perdió su ojo derecho y la visión por el impacto.

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Un año después, le extrajeron su ojo y le pusieron una prótesis. Para Andrés Guerrero, una de las consecuencias más difíciles ha sido dejar de hacer las cosas que amaba: “Yo no pude volver a jugar fútbol al mismo nivel. Ya no tengo las mismas condiciones que antes”. Señaló que, pese a que la Nación ya ha sido condenada por varios hechos de violencia similares, los excesos de fuerza del Estado persisten. Según un informe de noviembre de 2021 del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, la ONG Temblores y Amnistía Internacional, solo entre el 28 de abril y el 20 de julio de ese año se registraron al menos 103 casos de lesiones oculares durante el paro nacional.

Asimismo, el informe documentó casos de trauma ocular ocurridos en años anteriores, entre ellos cuatro registrados en 2003, 2007 y 2013. Un caso similar al de Andrés Guerrero es el de Leidy Natalia Cadena Torres, la joven que perdió su ojo derecho durante las protestas del 28 de abril de 2021. Luego de años de lucha, el pasado 17 de febrero fue condenado el patrullero Danilo José Núñez Zabaleta, señalado de disparar a corta distancia un proyectil de bala de goma contra Cadena, quien tenía 27 años, en contravía de los protocolos sobre el uso de la fuerza. El exagente del Esmad fue condenado a siete años de prisión por el delito de lesiones personales con secuelas permanentes.

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En enero de 2022, Andrés Guerrero y su familia demandaron a la Nación pidiendo reparación por la pérdida de su ojo. El 27 de marzo de 2026, el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá falló en su contra. Si bien la decisión reconoció que el joven perdió el 29,80 % de su capacidad laboral por el impacto en su ojo, consideró que la jornada había pasado de ser una protesta a una “confrontación entre manifestantes y fuerza pública, con lanzamiento de piedras y de artefactos contra el Esmad y uso de medios menos letales por este”. Y que, por eso, hubo una “agresión cruzada” y no un ataque intencional del Esmad. Además, señaló que ninguno de los testigos presenció el momento en el que el joven fue herido.

Andrés Guerrero y su familia, representados por Luisa Gabriela Inchima Valenzuela, abogada de la Corporación Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), apelaron la decisión. El expediente llegó al despacho del magistrado Henry Aldemar Barreto Mogollón, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En el fallo, con fecha del 3 de noviembre de 2026, la Sala señala que, aunque no fue posible identificar el objeto exacto que causó la lesión ni la persona que lo disparó, la historia clínica registró una herida provocada “por un artefacto de alta energía”. A partir de las pruebas reunidas, concluyó que se trató de un proyectil impulsado mecánicamente, como los que usaba el Esmad durante la protesta.

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La diferencia entre las dos decisiones está, precisamente, en cómo valoraron esas pruebas. La primera instancia consideró que no había elementos suficientes para atribuir la lesión al Esmad, mientras que el Tribunal recurrió a la prueba indiciaria para reconstruir lo ocurrido. Es decir, tomó hechos que sí estaban demostrados, como la ubicación de Andrés Guerrero, la presencia de los agentes, las características de la lesión y las armas utilizadas durante el operativo. Según explicó la abogada Inchima Valenzuela, se trata de un mecanismo mediante el cual “la autoridad reconstruye los hechos uniendo piezas que sí están demostradas, usando el sentido común y la experiencia para, a partir de esos hechos, inferir razonablemente la existencia de algo que no se pudo comprobar porque las circunstancias lo impidieron”.

El documento también señala que “aun cuando la intervención tuviera un fin legítimo frente a quienes lanzaban piedras, la forma de emplear las armas expuso a las personas a un riesgo grave e injustificado para su integridad”.

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En esa línea, el Tribunal determinó algo clave: “Valorados en conjunto, estos hechos indicadores, todos debidamente probados, son graves, precisos y concordantes, y permiten concluir que la lesión de Andrés Juan Guerrero Rubiano fue causada con un arma de dotación oficial accionada por agentes del Esmad en la salida vehicular de la sede La Macarena”. Asimismo, concluyó que el joven no representaba una amenaza para los agentes del Esmad, pues, según la reconstrucción de los hechos, ya se estaba retirando de la protesta cuando recibió el impacto en su ojo. Por ello, revocó la decisión de primera instancia y condenó a la Nación por la lesión ocular sufrida en septiembre de 2019.

Para Andrés Guerrero, conocer el fallo “fue como respirar de nuevo”. Dijo que la sentencia deja algo claro: “Usted puede estar tirando una piedra y eso no es causal para que le quiten un ojo” y que no es la víctima la que debe cargar con la responsabilidad de demostrar qué fue lo que le ocurrió, sino las autoridades competentes. Hoy, el joven está a punto de graduarse de la universidad por la que alguna vez salió a protestar y busca visibilizar la violencia ocular a través de una oenegé que ayudó a fundar: el Movimiento en Resistencia contra las Agresiones Oculares del Esmad (Mocao). Su mensaje es claro: las agresiones del Estado a los civiles por protestar no deberían ocurrir nunca más.

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