Defensoría reporta 113 casos de reclutamiento de menores entre enero y agosto de 2026

“Muchas víctimas y familias no denuncian o informan a las instituciones por miedo, desconfianza en la institucionalidad o normalización de esta violencia”, señaló la Defensoría. Además, explicó que…

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo identificó 113 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. En comparación con los datos de años anteriores, la cifra ha disminuido. Sin embargo, la entidad explicó que la reducción de los casos reportados no implica, necesariamente, una disminución del reclutamiento.

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“Muchas víctimas y familias no denuncian o informan a las instituciones por miedo, desconfianza en la institucionalidad o normalización de esta violencia”, señaló la Defensoría. Además, explicó que existen casos de niñas, niños y adolescentes que mueren en hostilidades o acciones militares sin haber sido registrados previamente como víctimas de reclutamiento.

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De los 113 casos registrados hasta agosto de este año, el 58 % corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 42 % corresponde a niñas y adolescentes. En cuanto a la pertenencia étnica, el 24 % de los casos corresponde a menores pertenecientes a comunidades indígenas y el 9 % a población afrocolombiana. El 67 % restante no se reconoce como perteneciente a ningún grupo étnico.

Por otra parte, el Estado Mayor Central (EMC) sigue siendo el grupo que presuntamente más menores reclutó durante el periodo evaluado de 2026, con el 26,5 % de los casos. Le sigue el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con el 21,2 %, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que registra el 20,4 % de las denuncias.

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En cuanto al reporte por departamento, la Defensoría señaló que durante 2026 Cauca es el departamento donde más hechos de reclutamiento de menores se han registrado, con 35 casos. Le siguen Norte de Santander, con 25; y Antioquia y Nariño, con nueve casos cada uno.

En cuanto a 2024 y 2025, fueron reportados 686 y 435 casos de reclutamiento de menores, respectivamente. En 2024, el 62 % de los hechos registrados correspondió a niños y adolescentes, mientras que el 38 % correspondió a niñas y adolescentes. Por su parte, en 2025, el 57 % de los casos correspondió a niños y adolescentes y el 43 % a niñas y adolescentes.

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En 2024, el 44 % de los casos correspondió a niñas, niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas, mientras que el 38 % no se reconoció como parte de ningún grupo étnico. Además, en el 12 % de los casos no se registró información sobre la pertenencia étnica y el 6 % correspondió a población afrocolombiana. En 2025, el 50 % de los casos correspondió a comunidades indígenas; el 44 % no se reconoció como parte de ningún grupo étnico y el 6 % correspondió, nuevamente, a población afrocolombiana.

Por otro lado, el EMC fue el grupo armado que, según los registros de la Defensoría, concentró el mayor número de casos de reclutamiento de menores en ambos años. En cuanto a los departamentos, Cauca registró el mayor número de denuncias, con 405 en 2024 y 192 en 2025.

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