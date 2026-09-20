De la Espriella ordena traslado de exgobernador Juan Carlos Abadía a cárcel de Villahermosa

Abadía, condenado a más de 21 años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, relacionados con el desvío de recursos destinados a dotar bibliotecas escolares del departamento,…

Juan Carlos Abadía se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía: participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado a 21 años y 7 meses de prisión por corrupción.… pic.twitter.com/fBcQGjXe78

El exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, condenado por corrupción, fue trasladado a la cárcel de Villahermosa, en Cali. La orden la dio el propio presidente Abelardo de la Espriella, quien confirmó el traslado del político en la noche del pasado 19 de septiembre.

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Abadía, condenado a más de 21 años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, relacionados con el desvío de recursos destinados a dotar bibliotecas escolares del departamento, permanecía recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali.

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Según el presidente De la Espriella, desde allí el exgobernador "hacía y deshacía: participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado". De acuerdo con el jefe de Estado, ordenó "personalmente su traslado. Simuló un episodio cardíaco y terminó en una clínica; di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad".

Esa orden, según expuso el primer mandatario, se materializó en la noche del pasado sábado 19 de setiembre. "En la Patria Milagro nadie está por encima de la ley. En la era del Tigre se acabó esa vagabundería", escribió el presiente en su cuenta de X.

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El pasado 16 de junio la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Abadía por hechos ocurridos el 29 de enero del 2010, cuando el entonces gobernador; su secretario de Educación, Eiber Gustavo Navarro Piedrahita; y Luz Delly Martínez Cárdenas, representante legal de la Fundación Calimío, firmaron un convenio para dotar 40 bibliotecas públicas de escuelas y colegios en varios municipios del Valle del Cauca.

El valor del contrato fue de COP 1.072 millones, de los que la Gobernación del Valle aportaría COP 1.000 millones y la Fundación Calimío COP 72.000 millones. La entrega de los textos escolares se subcontrató con la Fundación Calimío, Ediciones Alfa y Omega y Editorial La Clave del Saber, firmas que, según la Corte, se apropiaron de al menos COP 817 millones en sobrecostos.

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La sentencia señala que la contratación para dotar las bibliotecas del departamento estuvo plagada de irregularidades, como haberse apoyado en una normatividad que no correspondía, no elaborar estudios previos serios para la contratación, no haber publicado la licitación en el Secop y no haber verificado la idoneidad de la Fundación Calimío para ejecutar el contrato.

El proceso en contra de Juan Carlos Abadía inició en marzo 2017, cuando fue imputado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El 15 de agosto de 2018 llegó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, instancia ante la cual fue acusado y juzgado. Finalmente, el 20 de noviembre de 2023 fue declarado culpable y condenado a 21 años de prisión.

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