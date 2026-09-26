Ejército Nacional envía más de 100 soldados al Magdalena para reforzar seguridad

Según detallaron las Fuerzas Militares, el objetivo es incrementar las capacidades militares, reforzar el control territorial y la seguridad de la población civil en Magdalena. El anuncio se da justo después de que las Autodefensas anunciaran el fin de un paro armado…

En medio de la ofensiva del gobierno contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el departamento del Magdalena, el Ejército Nacional anunció el traslado de más de 100 soldados a esa zona para fortalecer el despliegue operacional y atacar a los grupos criminales.

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Según detallaron las Fuerzas Militares, el objetivo es incrementar las capacidades militares, reforzar el control territorial y la seguridad de la población civil en Magdalena. El anuncio se da justo después de que las Autodefensas anunciaran el fin de un paro armado de cinco días en Santa Marta y sus alrededores tras la muerte de alias "Cholo".

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En una publicación a través de X, el Ejército Nacional señaló que el movimiento de tropas se realizó con apoyo de las Fuerzas Aéreas en la aeronave Hércules C-130. Los militares tendrán las tareas de fortalecer dispositivos de seguridad, intensificar los puestos de control y desarrollar operaciones militares contra las estructuras ilegales.

El paro armado en la capital del Magdalena, que comenzó en la noche del pasado 21 de septiembre, fue una represalia por la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como el segundo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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Durante varios días, la situación de orden público en la capital del Magdalena fue crítica, con estudiantes sin asistir a clases, más del 90 % del comercio cerrado y el transporte público suspendido. Ante estos hechos, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el pasado 22 de septiembre la militarización de Santa Marta.

Por otro lado, el pasado 24 de septiembre, el presidente confirmó la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, alias “Yolima”, pareja sentimental de Freddy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, señalado como el principal jefe de las ACSN. Junto a ella fueron capturadas otras 13 personas en Santa Marta y Ciénaga (Magdalena).

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