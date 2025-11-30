Destruyen mega laboratorio en Casanare que producía más de cinco toneladas de cocaína semanales. Foto: Archivo Particular

Duro golpe al Clan del Golfo en Casanare tras la destrucción de un mega laboratorio en el que producían más de cinco toneladas de cocaína cada semana. El operativo que estuvo liderado por tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional en el sector de Campo Alegre, zona rural del municipio de Orocué dejó en evidencia la alta capacidad logística y productiva para el narcotráfico en esa región del país.

Según detalló el Ejército, la infraestructura ilegal estaba avaluada en más de 1400 millones de pesos y estaba conformada por nueve construcciones en madera y plástico, con capacidad de alojamiento para aproximadamente 15 personas. También estaba equipada con una cocina y áreas destinadas al almacenamiento de insumos y empaque.

En el operativo también encontraron maquinaria y equipos para el procesamiento del estupefaciente como generador de energía, hornos microondas, prensa hidráulica, lavadora, cilindro de gas, tanques, canecas metálicas y una caja de fusibles. Asimismo, se incautaron 3885 litros de insumos líquidos y 5525 kilogramos de insumos sólidos.

“La magnitud de este complejo ilegal evidencia la alta capacidad logística y productiva con la que contaban los grupos narcotraficantes que operan en esta región del país. Con esta operación, el Ejército Nacional afecta de manera contundente las economías ilícitas, debilitando las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales que delinquen en el departamento”, concluyó el Ejército.

