Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Guerrero no asistió a conciliación con Pedraza sobre denuncias por títulos académicos

La cita estaba prevista para las 8:30 a.m. de este viernes 14 de noviembre en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema. La diligencia buscaba explorar posibles acuerdos frente a la denuncia por calumnia y presuntos delitos informáticos que Guerrero interpuso contra Pedraza.

Redacción Judicial
14 de noviembre de 2025 - 04:13 p. m.
El cara a cara de Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero será en la Corte Suprema (Foto: Archivo)
El cara a cara de Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero será en la Corte Suprema (Foto: Archivo)
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La conciliación entre Juliana Guerrero y la representante Jennifer Pedraza no fue posible. La razón: Guerrero no llegó a la cita que estaba prevista para las 8:30 a.m. de este viernes 14 de noviembre en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Ambas fueron citadas para buscar explorar posibles acuerdos frente a la denuncia por calumnia y presuntos delitos informáticos que Guerrero interpuso contra Pedraza.

Por el contrario, la representante Pedraza sí llegó hasta el recinto, desde donde le envió un mensaje a Guerrero.

Vínculos relacionados

Explosión de carrobomba en la vía Panamericana dejó una persona muerta
“Pipe Tuluá” pidió no cometer acciones violentas tras aval de la Corte sobre su extradición
Ministro de Defensa habló sobre posible presencia de menores de edad en recientes bombardeos

“La invito, Juliana, a que usted hable, a que le diga a la justicia colombiana toda la verdad. Si este país está viendo un cartel de títulos, un cartel de diplomas, necesita saberlo la justicia colombiana para llegar hasta las últimas consecuencias. Le digo que le diga al pueblo colombiano toda la verdad, todo lo que conoce y que señale si acá hay poderes mucho más grandes que ella y que yo moviéndonos con intereses particulares. Sabemos que hay personas muy poderosas y es hacia allá donde queremos dirigir estas investigaciones y estas denuncias”, señaló.

Lea también: Senador Temístocles Ortega fue víctima de ataque sicarial en vía a Popayán

Durante la diligencia, la defensa de Guerrero pidió aplazamiento por causa de fuerza mayor atribuida a su abogado. Sin embargo, la Corte determinó que la petición no fue suficiente para suspender la audiencia y resaltó que ambas partes son esenciales para la conciliación, por lo que se rechazó el aplazamiento. Por ahora queda esperar la decisión de la Corte.

El rifirrafe se originó tras las denuncias públicas realizadas por Pedraza acerca de irregularidades académicas en el título de pregrado de Juliana Guerrero, otorgado por la Fundación Universitaria San José. Días antes de la citación de la Corte, el 7 de noviembre, la universidad confirmó la anulación del título en Contaduría Pública de Guerrero, al no hallar registros de asistencia, clases ni evaluaciones.

Le puede interesar: Procuraduría confirmó suspensión del alcalde de Barrancabermeja por supuesta participación en política

A través de sus redes sociales, la congresista Pedraza confirmó su citación y reiteró su postura:

“Juliana Guerrero me denunció ante la Corte Suprema por calumnia y supuestos delitos informáticos. El próximo viernes (14 nov) nos veremos en la Corte y, junto a mi abogado Sebastián Rondón, llegaremos hasta las últimas instancias para que se sepa toda la verdad. Todo lo que he denunciado ha sido documentado y no nos van a callar”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Juliana Guerrero

Jennifer Pedraza

Conciliación

Corte Suprema

 

Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 2 minutos
Y de los tîtulos comprados de: bachiller el Huila del presidente del Congreso de Duque,los doctorados de Penaloza,que no fueron ni diplomados,certif.de asistencia,los grados paralelos del tal Piper Côrdoba,mâs otra profesiôpn,con doctorado,como en cuatro meses y mientras er
Eduardo Galeano López(34409)Hace 27 minutos
Por favor, a cuál conciliación hacen referencia, Juliana Guerrero es presunta en todo lo que la acusan. Jennifer Pedraza, del barrio La Cumbre, Floridablanca, Santander, es una mujer decente. Es la justicia la que debe ir hasta el fondo con la tal Juliana Guerrero, apadrinada por PUGF y Armando Benedetti, Sneyder Pinilla, Olmedo López el de la UNGRD, maestros avezados en los temas en los que incurre Juliana Guerrero.
Guillermo(n5sqs)Hace 52 minutos
Tras de ladrona bufona la bachiller Juliana Guerrero...... ignorante, ascendida social que no tiene ni pizca de inteligencia emocional.
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 59 minutos
¿Si eso hace con tan sólo 22 años que no hará cuando tenga 50? ¿Creyó que hacer "política" era el camino más corto para hacerse rica y famosa? Su falta de ética, inmadurez, ignorancia, y deseos de trepar a cargos altos en un sólo día, le están pasando una factura que espero sea equivalente a sus actos.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.