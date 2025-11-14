Guerrero no asistió a conciliación con Pedraza sobre denuncias por títulos académicos

El cara a cara de Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero será en la Corte Suprema (Foto: Archivo) Foto: Archivo Particular

La conciliación entre Juliana Guerrero y la representante Jennifer Pedraza no fue posible. La razón: Guerrero no llegó a la cita que estaba prevista para las 8:30 a.m. de este viernes 14 de noviembre en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Ambas fueron citadas para buscar explorar posibles acuerdos frente a la denuncia por calumnia y presuntos delitos informáticos que Guerrero interpuso contra Pedraza.

Por el contrario, la representante Pedraza sí llegó hasta el recinto, desde donde le envió un mensaje a Guerrero.

“La invito, Juliana, a que usted hable, a que le diga a la justicia colombiana toda la verdad. Si este país está viendo un cartel de títulos, un cartel de diplomas, necesita saberlo la justicia colombiana para llegar hasta las últimas consecuencias. Le digo que le diga al pueblo colombiano toda la verdad, todo lo que conoce y que señale si acá hay poderes mucho más grandes que ella y que yo moviéndonos con intereses particulares. Sabemos que hay personas muy poderosas y es hacia allá donde queremos dirigir estas investigaciones y estas denuncias”, señaló.

Durante la diligencia, la defensa de Guerrero pidió aplazamiento por causa de fuerza mayor atribuida a su abogado. Sin embargo, la Corte determinó que la petición no fue suficiente para suspender la audiencia y resaltó que ambas partes son esenciales para la conciliación, por lo que se rechazó el aplazamiento. Por ahora queda esperar la decisión de la Corte.

El rifirrafe se originó tras las denuncias públicas realizadas por Pedraza acerca de irregularidades académicas en el título de pregrado de Juliana Guerrero, otorgado por la Fundación Universitaria San José. Días antes de la citación de la Corte, el 7 de noviembre, la universidad confirmó la anulación del título en Contaduría Pública de Guerrero, al no hallar registros de asistencia, clases ni evaluaciones.

A través de sus redes sociales, la congresista Pedraza confirmó su citación y reiteró su postura:

“Juliana Guerrero me denunció ante la Corte Suprema por calumnia y supuestos delitos informáticos. El próximo viernes (14 nov) nos veremos en la Corte y, junto a mi abogado Sebastián Rondón, llegaremos hasta las últimas instancias para que se sepa toda la verdad. Todo lo que he denunciado ha sido documentado y no nos van a callar”.

