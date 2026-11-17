Las víctimas del secuestro fueron identificadas como Sayved Durán Ortega, de 20 años, y Vanessa Sanguino Ortega, de 18…

En la tarde del pasado lunes 16 de noviembre, dos mujeres fueron secuestradas en Norte de Santander cuando se movilizaban por una vía del departamento. De acuerdo con las autoridades, viajaban juntas hacia Cúcuta y en el camino fueron plagiadas. Hasta ahora ningún grupo armado se ha responsabilizado por el hecho.

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Las víctimas del secuestro fueron identificadas como Sayved Durán Ortega, de 20 años, y Vanessa Sanguino Ortega, de 18 años. Las mujeres se transportaban por la vía que conecta a Tibú con Cúcuta. Al parecer, iban a cumplir un compromiso académico en la capital del departamento.

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Según la fuerza pública, cando se conoció del secuestro se activaron los protocolos de Gaula militar y Gaula de Policía. Según explicaron, ambos protocolos fueron necesarios "porque ningún grupo se ha atribuido el secuestro de ellas".

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El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, expresó que “nos duele que dos jóvenes sean víctimas de este flagelo y que sus familias hoy vivan momentos de angustia e incertidumbre”.

El mandatario regional exigió que ambas deben regresar sanas y salvas a sus hogares. “Exijo su liberación inmediata y el respeto por sus vidas e integridad. Toda nuestra solidaridad con sus seres queridos. Que la esperanza de tenerlos pronto de regreso en casa se convierta en realidad. ¡La vida se respeta y la libertad no se negocia!”.

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