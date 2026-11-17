Según informó el Ejército, el dispositivo contaba con un método de activación temporizado. Para neutralizarlo, los militares emplearon una carga disruptiva, técnica que permite destruir este tipo de…

Un taxi equipado con 60 kilos de explosivos fue hallado en la vía que comunica a Espinal con Flandes, en el departamento de Tolima. Soldados del Grupo Marte del Ejército, con apoyo del Batallón de Infantería 18 Coronel Jaime Rooke, adscrito a la Sexta Brigada, y en coordinación con la Policía Nacional, destruyeron el artefacto de manera controlada.

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Según informó el Ejército, el dispositivo contaba con un método de activación temporizado. Para neutralizarlo, los militares emplearon una carga disruptiva, técnica que permite destruir este tipo de artefactos de forma segura.

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“Gracias a la rápida reacción de nuestros soldados expertos en explosivos, se evitó una tragedia y se protegió la vida de los viajeros y habitantes del sector”, señaló la institución.

¡Neutralizado peligro en la vía Espinal – Flandes!



Soldados del Grupo MARTE, con apoyo del Batallón de Infantería No. 18 Coronel Jaime Rooke de la #SextaBrigada en coordinación con la @policiacolombia, lograron por medio de una carga disruptiva la destrucción controlada de 60… pic.twitter.com/1hFdmfYRHB — Quinta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div5) November 17, 2026

Los ataques estuvieron dirigidos contra la infraestructura vial. Uno en el peaje de Pipiral, en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, y otro en un peaje de la carretera Neiva-Bogotá, en el Huila. Tras lo ocurrido, el Ministerio de Defensa, el Viceministerio del Interior y altos mandos del Ejército Nacional participaron en sesiones extraordinarias de seguridad en ambos departamentos para coordinar la respuesta oficial.

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De acuerdo con las cámaras de seguridad, el ataque en el peaje de Pipiral, ubicado en el kilómetro 72 de la vía al Llano, comenzó a las 2:26 a. m. Dos hombres llegaron en un vehículo gris hasta la zona de recaudo y lo dejaron abandonado entre las pistas, rodeado por las barreras plásticas de señalización. Enseguida corrieron hacia una motocicleta que los esperaba unos metros más adelante y escaparon por el corredor vial.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, condenó el ataque y ofreció una recompensa de hasta COP 30 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales.

Horas antes, hacia las 12:40 a. m., una fuerte explosión se registró en un peaje de la vía Neiva-Bogotá y se escuchó en distintos sectores de Neiva. Según los primeros reportes, dos hombres habrían llegado al lugar, dejado un elemento y huido antes de la detonación.

El hecho dejó daños materiales en la infraestructura, pero no se reportaron heridos ni víctimas mortales. Unidades de la Policía Metropolitana de Neiva y organismos de emergencia llegaron a la zona para verificar las condiciones de seguridad y hacer las primeras inspecciones.

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