El 9 de diciembre de 2011 la periodista asistió a un encuentro de comunicadores con el propósito de entrevistar a Morris, quien promocionaba un documental en la capital española. Las pruebas recopiladas por la Fiscalía sostienen que,…

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Hollman Felipe Morris Rincón el delito de acto sexual violento agravado, por su presunta responsabilidad en una agresión contra la periodista María Antonia García de la Torre en Madrid (España). Morris Rincón no aceptó el cargo en su contra.

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El 9 de diciembre de 2011 la periodista asistió a un encuentro de comunicadores con el propósito de entrevistar a Morris, quien promocionaba un documental en la capital española. Las pruebas recopiladas por la Fiscalía sostienen que, posteriormente, en un establecimiento comercial, Morris Rincón, “en posible estado de embriaguez habría ejercido comportamientos de naturaleza sexual mediante el uso de la fuerza y sin el consentimiento de la mujer”.

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En el momento en que se anunció la fecha de la audiencia de imputación contra Morris, García se refirió al avance del proceso a través de un comunicado difundido en sus redes sociales: “Este avance representa una etapa crucial dentro del proceso judicial que inicié con mi denuncia penal en su contra en 2019. Esta ha sido una lucha personal desde 2011 y una lucha legal desde 2019”.

La periodista agregó: “Este proceso sienta ya un precedente legal a favor de las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia, y un fallo condenatorio contribuirá a fortalecer el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual”.

El proceso estuvo archivado desde octubre de 2022 hasta abril de 2026, cuando la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reabrió la investigación.

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La defensa de Morris sostiene que la investigación se apoya en mensajes y declaraciones publicadas en redes sociales por la periodista, en los que, según los abogados, existió cercanía y aprecio entre las dos partes. En el documento que presentó, la defensa argumenta que la denuncia no es coherente, pues en los mensajes aportados como prueba “se ve admiración y aprecio”.

Cuando García presentó su denuncia contra Morris, en septiembre de 2019, en una entrevista con El Tiempo, aseguró que había sido acosada por él. Según su relato, los hechos ocurrieron en 2011 en Madrid, cuando ella trabajaba para el diario El Mundo y se interesó por un documental de Morris.

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Sobre lo ocurrido, la periodista denunció: “Nos reunimos en un sitio en el barrio Lavapiés y en algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude”. También expresó: “estaba sobria y en una relación de pareja en ese momento y nunca hubo ambigüedad sobre mi razón para estar ahí. Tampoco estábamos solos, había otras personas a las que Hollman Morris conocía y había invitado”.

Y añadió: “Él mismo aceptó haberlo hecho, en una entrevista con Vicky Dávila en W Radio. Su desfachatez y la falta de control, al besarme a la fuerza frente a las personas que estaban con nosotros, me demostraron que no le importaba acosar a una mujer abiertamente ni que su esposa se enterara de ello”.

Para la Fiscalía, la conducta atribuida a Morris “constituye una presunta expresión de violencia basada en género que afectó la libertad, integridad y autodeterminación sexual de la periodista”. La investigación es liderada por el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación.

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