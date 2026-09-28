Ejército denuncia que disidencias se llevaron cuerpo de soldado muerto en Cauca

Según explicó el Ejército, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro mantuvieron combates con la estructura. “En desarrollo de la situación, y tras presentarse un ataque con drones y armas de largo…

El Ejército Nacional rechazó la muerte y posterior robo del cuerpo del soldado profesional Idel José Torres Herrera, a manos de integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 27 de septiembre, en zona rural de El Tambo (Cauca).

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Según explicó el Ejército, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro mantuvieron combates con la estructura. “En desarrollo de la situación, y tras presentarse un ataque con drones y armas de largo alcance contra las tropas, el cuerpo de nuestro héroe fue sustraído del lugar de los hechos, impidiendo hasta el momento su recuperación”, se lee en el trino.

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En ese sentido, las autoridades señalaron que este tipo de hechos, además de vulnerar el respeto por la “dignidad personal de quienes pierden la vida en medio de las hostilidades”, impide que la Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones pertinentes. Además, resaltaron que “profundiza el dolor de una familia que merece despedir dignamente a su ser querido”.

Agregaron que las condiciones meteorológicas han limitado el ingreso de apoyo aéreo a la zona. “Ante la gravedad de estos hechos, se solicitó la intervención inmediata de organismos humanitarios”, dice el comunicado en el que explicaron que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) brindará mediación.

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“Se pide igualmente intervención de la Defensoría del Pueblo, autoridades civiles y demás instituciones competentes, para facilitar la recuperación y entrega digna del cuerpo de nuestro soldado, garantizando el respeto por su memoria”, concluyeron.

Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez Aparicio, se pronunció en la red social X, donde apuntó: "Exigimos la entrega inmediata y digna del cuerpo de nuestro soldado. Su familia merece despedirlo, honrar su memoria y darle sepultura. A sus seres queridos, mi solidaridad y la de todos los soldados, marinos y aviadores de Colombia. Su dolor también es el nuestro".

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