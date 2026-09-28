 

Publicidad

Condenan a 11 integrantes del Eln por reclutar a 60 menores entre 2004 y 2008

Los integrantes del Eln fueron declarados como personas ausentes durante el proceso. Los hechos habrían ocurrido en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, cuando las víctimas tenían entre 8 y 17 años.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Judicial
28 de septiembre de 2026 – 08:48 a. m.
AME1799. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/09/2026.- Fotografía de archivo del 16 de julio de 2013 de integrantes de ELN en Cali (Colombia). Los grupos armados ilegales de Colombia crecieron un 90 % durante el mandato del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), según alertó este jueves un informe elaborado por varias organizaciones de derechos humanos del país. EFE/Christian Escobar Mora ARCHIVO
Los 11 integrantes del Eln Los integrantes del Eln fueron declarados como personas ausentes durante el proceso.
Foto: EFE - Christian Escobar Mora

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Un juez especializado de Antioquia condenó como personas ausentes a 11 integrantes del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (Eln) por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito. Entre ellos los integrantes del Comando Central (COCE). Según detalló la Fiscalía General de la Nación, estas personas habrían reclutado a 60 niños, niñas y adolescentes entre 2004 y 2008.

Los hechos habrían ocurrido en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. El ente investigador señaló que las víctimas, que para ese entonces tenían entre 8 y 17 años, habrían sido vinculadas al grupo armado mediante promesas falsas, violencia física y amenazas. Tres de ellas murieron mientras permanecían en las filas del Eln.

Le puede intersar: Los detalles del trabajo del último secretariado de las Farc en cementerio de Pitalito

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, una vez dentro del Eln, los menores eran obligados a cumplir diferentes labores, entre ellas prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados. Además, otros cumplieron roles como radiistas y participaron en combates, cobro de extorsiones e instalación de explosivos.

Según la Fiscalía General de la Nación, las pruebas recopiladas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos evidenciaron castigos, entrenamientos, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual.

Más noticias judiciales: Ofrecen hasta COP 3.000 millones por “Pinocho”, jefe de las Autodefensas de la Sierra Nevada

“Algunas niñas fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos”, detalló. Estos hechos fueron considerados por el ente investigador como “situaciones que alteraron el curso y desarrollo de sus vidas, fracturando y vulnerando la posibilidad de una niñez y adolescencia digna”.

Por estos hechos, condenaron por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito a Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias “Antonio García”; Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, a 20 años y cuatro meses de prisión.

Le recomendamos: Los 30 homicidios que rodean a presunto líder paramilitar en Ciudad Bolívar y Soacha

Asimismo, fueron sentenciados los jefes del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra, alias “Martha” o “La Abuela”, a 14 años y dos meses de prisión; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias “Jairo”, a 12 años y ocho meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias “Cholo”, e Isaac Tuberquia Arias, alias “Bernardo”, a 11 años y 10 meses de prisión.

También fueron vinculados los jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro, Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias “Yeimi”; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias “Nelson”; y William Alexander Zapata Mora, alias “Patacón”, quienes fueron sentenciados a 11 años y ocho meses de prisión.

Lea: "Es una embestida": presidente de la JEP sobre recorte de presupuesto

Las 11 personas fueron declaradas personas ausentes durante el proceso. Según la Fiscalía, el fallo de primera instancia ordenó “librar órdenes de captura y oficiar a Interpol para el trámite de las respectivas notificaciones rojas, con el propósito de hacer efectivas las penas una vez queden en firme las condenas”. Sin embargo, la decisión fue apelada.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Colombia

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido