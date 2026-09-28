Los hechos habrían ocurrido en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. El ente investigador señaló que las víctimas, que para ese…

Un juez especializado de Antioquia condenó como personas ausentes a 11 integrantes del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (Eln) por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito. Entre ellos los integrantes del Comando Central (COCE). Según detalló la Fiscalía General de la Nación, estas personas habrían reclutado a 60 niños, niñas y adolescentes entre 2004 y 2008.

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Condenan a 11 integrantes del Eln por reclutar a 60 menores entre 2004 y 2008

Los hechos habrían ocurrido en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. El ente investigador señaló que las víctimas, que para ese entonces tenían entre 8 y 17 años, habrían sido vinculadas al grupo armado mediante promesas falsas, violencia física y amenazas. Tres de ellas murieron mientras permanecían en las filas del Eln.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas, una vez dentro del Eln, los menores eran obligados a cumplir diferentes labores, entre ellas prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados. Además, otros cumplieron roles como radiistas y participaron en combates, cobro de extorsiones e instalación de explosivos.

Según la Fiscalía General de la Nación, las pruebas recopiladas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos evidenciaron castigos, entrenamientos, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual.

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“Algunas niñas fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos”, detalló. Estos hechos fueron considerados por el ente investigador como “situaciones que alteraron el curso y desarrollo de sus vidas, fracturando y vulnerando la posibilidad de una niñez y adolescencia digna”.

Por estos hechos, condenaron por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito a Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias “Antonio García”; Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, a 20 años y cuatro meses de prisión.

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Asimismo, fueron sentenciados los jefes del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra, alias “Martha” o “La Abuela”, a 14 años y dos meses de prisión; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias “Jairo”, a 12 años y ocho meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias “Cholo”, e Isaac Tuberquia Arias, alias “Bernardo”, a 11 años y 10 meses de prisión.

También fueron vinculados los jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro, Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias “Yeimi”; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias “Nelson”; y William Alexander Zapata Mora, alias “Patacón”, quienes fueron sentenciados a 11 años y ocho meses de prisión.

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Las 11 personas fueron declaradas personas ausentes durante el proceso. Según la Fiscalía, el fallo de primera instancia ordenó “librar órdenes de captura y oficiar a Interpol para el trámite de las respectivas notificaciones rojas, con el propósito de hacer efectivas las penas una vez queden en firme las condenas”. Sin embargo, la decisión fue apelada.

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