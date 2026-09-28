Fiscalía ocupa 42 bienes ligados a testaferros del narco "Pacho Herrera"

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, durante años fueron utilizadas personas y empresas de los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero,…

Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tomó posesión de 42 bienes, avaluados preliminarmente en COP 44.900 millones. Las propiedades estarían vinculadas a uno de los presuntos grupos de testaferros asociados al narcotraficante del Cartel de Cali, Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como “Pacho Herrera”.

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Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, durante años fueron utilizadas personas y empresas de los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar para "ocultar, transformar y administrar los activos identificados, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades".

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En ese sentido, el ente investigador detalló que las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá (Valle del Cauca), y Sonsón (Antioquia).

La Fiscalía señaló que entre los activos hay inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad. En Bogotá, las medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión recayeron sobre un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales.

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En Cali, las medidas afectaron dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio. En Jamundí fueron afectados un inmueble urbano de cuatro pisos, donde funcionaba un hotel, y un lote; en Tuluá, un terreno; y en Sonsón, siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, con una extensión de 1.083 hectáreas.

"Pacho Herrera" se entregó a las autoridades en 1996 en Yumbo (Valle del Cauca). “A mi lo que más me presionó a entregarme es porque quiero arreglar mi problema judicial. Quiero contribuir a mi país, si eso lo cogen las autoridades como un precio para que no haya más estigmatización”, dijo ante las cámaras.

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En ese momento fue condenado a 14 años de prisión y trasladado a una cárcel de Palmira, también en Valle del Cauca. Allí, el 4 de noviembre de 1998, mientras disputaba un partido de fútbol en el pabellón de alta seguridad, el sicario Rafael Ángel Uribe, quien se hizo pasar por abogado para entrar, le disparó siete veces en la cabeza.

Durante años, "Pacho Herrera" estuvo en disputa con Pablo Escobar, tanto que en 1990 hombres del capo del Cartel de Cali casi lo asesinan en un partido de fútbol en el municipio de Candelaria (Valle del Cauca). Ese día murieron 17 personas. Se cree que Herrera Buitrago colaboró con Los Pepes para lograr la muerte de Escobar.

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