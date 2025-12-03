Ejército dio permiso de cinco días al general Juan Huertas suspendido por la Procuraduría

La información encontrada en el computador incautado a la disidencia de alias "Calarcá Córdoba" señala vínculos con altas esferas militares para crear una empresa fachada de seguridad. Las conversaciones entre jefes disidentes mencionan al uniformado Huertas Herrera. Foto: Archivo Particular

El general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército (COPER), permanece en su cargo pese a la decisión disciplinaria de la Procuraduría que ordena suspenderlo por tres meses. Aunque el fallo ya está ejecutoriado, el oficial no fue separado de inmediato y, en cambio, tramitó un permiso de cinco días, lo que retrasa la aplicación de la sanción y lo mantiene formalmente en funciones.

La medida disciplinaria está relacionada con la investigación por presuntos vínculos entre Huertas y las disidencias de las Farc que responden a alias Calarcá. No obstante, su ejecución requiere un paso adicional: la firma del acto administrativo por parte del presidente Gustavo Petro, trámite que aún está pendiente.

El permiso solicitado por Huertas quedó consignado en la Resolución 001016 del 3 de diciembre de 2025, suscrita por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría. En el documento se establece que el oficial, mediante oficio del 2 de diciembre, pidió ausentarse durante cinco días para atender asuntos personales. La petición fue aprobada como parte de las “Novedades de Personal”, autorizando su ausencia entre el 3 y el 7 de diciembre.

