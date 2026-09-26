Alias “Araña”: el prontuario criminal del jefe de Comandos de Frontera que fue extraditado

La solicitud de extradición en su contra había sido formalizada en febrero de 2025 por las autoridades…

Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, fue extraditado a Estados Unidos en la mañana de este viernes 25 de septiembre. El jefe de los Comandos de Frontera, una de las estructuras disidentes de las Farc, es solicitado por ese país por delitos relacionados con el narcotráfico. El camino de su extradición tuvo su final con la firma del presidente Abelardo de la Espriella el pasado 26 de agosto, tras el aval de la Corte Suprema de Justicia.

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La solicitud de extradición en su contra había sido formalizada en febrero de 2025 por las autoridades estadounidenses.

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En contexto: Fue extraditado a Estados Unidos alias "Araña", jefe de los Comandos de Frontera

El jefe disidente hizo parte del ciclo de diálogos que sostuvo su organización con el Gobierno de Gustavo Petro, proceso que tuvo un desenlace convulso la noche del 12 de febrero de 2025, cuando fue capturado por agentes del CTI en cumplimiento de una circular de Interpol. Hacia las 8:30 de la noche, al término de una rueda de prensa entre las delegaciones, fue rodeado por los agentes, quienes le informaron que debía quedar detenido debido a esa circular, expedida ese mismo día por un presunto envío de droga hacia territorio estadounidense.

Al tener en su contra una circular roja de Interpol, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, expidió la orden de captura correspondiente, la cual fue avalada por un juez y ejecutada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en una operación conjunta con la Policía Nacional y la Dirección de Asuntos Internacionales.

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Su historial ante la justicia se remonta a 2008, cuando las autoridades lo identificaron como integrante de la banda Los Rastrojos, y posteriormente a 2010, cuando quedó registrado como miembro de la entonces guerrilla de las Farc. Aunque nació en Cali, Rojas creció en Putumayo desde los siete años y ha permanecido en ese departamento desde entonces.

En 2010 fue condenado a 29 años de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravados, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Según la Fiscalía, aunque tuvo doble militancia, esa condena correspondió a delitos cometidos durante su paso por Los Rastrojos.

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Sobre su papel dentro de la exguerrilla existe poca información pública. El Espectador logró confirmar con excombatientes del Bloque Sur que su nombre de guerra dentro de las Farc era “Lucas”. De acuerdo con una entrevista realizada por la JEP en marzo de 2022, cuando aún estaba armado, habría sido miliciano del Frente 48 de las Farc entre 2008 y junio de 2010. Fue capturado el 14 de junio de ese año, cuando ejercía funciones principalmente de inteligencia en municipios de Putumayo. Un documento judicial señala que en ese proceso “se encuentra plenamente acreditado un supuesto de doble militancia del interesado con la organización criminal Los Rastrojos y las Farc”.

En 2017 fue nombrado “gestor de paz” en el marco del proceso de paz con las antiguas Farc, condición que le permitió salir en libertad condicionada de la cárcel de Cómbita (Boyacá).

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Su nombre comenzó a conocerse públicamente en el país hacia 2021, cuando las autoridades lo señalaron como máximo jefe de los Comandos de Frontera, disidencia de las Farc inicialmente adscrita a la Segunda Marquetalia y que, tras la fractura de esa organización, quedó vinculada a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. “Araña” era el líder principal de esa estructura, que opera en Putumayo y parte de Caquetá. Su condición de representante de la disidencia en el proceso de diálogo llevó a que todas las órdenes de captura en su contra quedaran suspendidas, de acuerdo con la Resolución 65 de 2024, mediante la cual fue designado como delegado.

Antes de ser extraditado, Rojas permanecía recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. Entre los procesos más recientes que enfrentaba en Colombia, el pasado 15 de septiembre fue imputado por su presunta responsabilidad en 16 homicidios cometidos en Caquetá entre 2020 y 2024. Según la Fiscalía, el disidente habría ordenado estos crímenes contra personas señaladas de pertenecer a otros grupos armados o a la fuerza pública, así como contra firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales.

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El ente investigador detalló que fueron documentados 13 ataques armados que dejaron 16 víctimas fatales en los municipios de Florencia, La Montañita, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, San José del Fragua y Albania. Entre los fallecidos se encuentran cuatro líderes sociales, quienes, según la investigación, habrían sido vistos como un obstáculo para los Comandos de Frontera en la comercialización de pasta base de coca, el control de rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas.

A alias “Araña” también se le atribuye el homicidio del firmante de paz Jorge Riaño Ramos, asesinado con ráfagas de fusil en su vivienda, ubicada en la vereda Santander, zona rural de Florencia, el 15 de noviembre de 2020. Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La extradición de Geovany Andrés Rojas pone fin a un extenso prontuario criminal y deja a los Comandos de Frontera sin su máximo jefe. El presidente De la Espriella confirmó, además, que otros cuatro integrantes de estructuras criminales serán enviados a enfrentar procesos ante tribunales federales de Estados Unidos, todos actualmente bajo custodia de las autoridades colombianas.

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