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Alias “Araña”: el prontuario criminal del jefe de Comandos de Frontera que fue extraditado

La extradición hacia Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, marca el fin de un extenso prontuario criminal y deja a las disidencias de las Farc de los Comandos de Frontera sin su principal jefe. Este es su perfil criminal.

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Redacción Judicial
25 de septiembre de 2026 – 09:00 p. m.
AME543. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/09/2026.- Fotografía cedida por la Policía de Colombia que muestra a Geovany Andrés Rojas (c), alias Araña, señalado cabecilla del grupo Comandos de Frontera una de las disidencias de las FARC, durante su traslado a Barranquilla para ser extraditado a Estados Unidos este viernes, en Bogotá (Colombia). El Gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos a Rojas quien fue jefe negociador de paz de una disidencia de las antiguas FARC, en un inusual acto liderado por el presidente Abelardo de la Espriella en una base militar de Barranquilla. EFE/ Policía de Colombia /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Geovany Andrés Rojas, alias "Araña", durante su traslado a Barranquilla para ser extraditado a Estados Unidos este viernes, en Malambo(Atlántico).
Foto: EFE - Policía de Colombia

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Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, fue extraditado a Estados Unidos en la mañana de este viernes 25 de septiembre. El jefe de los Comandos de Frontera, una de las estructuras disidentes de las Farc, es solicitado por ese país por delitos relacionados con el narcotráfico. El camino de su extradición tuvo su final con la firma del presidente Abelardo de la Espriella el pasado 26 de agosto, tras el aval de la Corte Suprema de Justicia.

La solicitud de extradición en su contra había sido formalizada en febrero de 2025 por las autoridades…

Por Redacción Judicial

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