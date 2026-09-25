De la Espriella ordena trasladar a miembros de las ACSN recluidos en cárcel de Santa Marta

“En este preciso momento están siendo trasladados desde la cárcel de Santa Marta todos los miembros de las Autodefensas…

La disputa entre el jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) sigue escalando. En las últimas horas, tras un consejo de seguridad en Santa Marta (Magdalena), el mandatario anunció el traslado de todos los presos que tendrían relación con dicho grupo armado y que hasta hoy se encontraban recluidos en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Santa Marta.

“En este preciso momento están siendo trasladados desde la cárcel de Santa Marta todos los miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que estaban detenidos aquí. Se van todos fuera del departamento”, aseguró en una alocución el mandatario, acompañado por parte de su gabinete. En el acto estuvieron presentes Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); Valerie Lafurie, gerente de las regiones; y los ministros Rodrigo Lara (Interior), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Indalecio Dangond (Agricultura) y Jorge Eduardo Mora, jefe de la cartera de Defensa.

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En ese mismo pronunciamiento, De la Espriella agregó que todas las personas que tendrían relación con las ACSN y que “sean detenidas en los próximos días también se van fuera de Santa Marta, porque no tiene sentido que dejemos en los propios territorios en donde delinquen a los presos más peligrosos”.

La orden se da en medio de cinco días de tensión en la capital del Magdalena, que comenzaron el pasado 21 de septiembre con la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como el segundo comandante de las ACSN. Ese mismo día, el grupo armado anunció, como represalia, un paro armado que mantuvo confinadas a las poblaciones de Santa Marta y La Guajira hasta la mañana del viernes 25 de septiembre.

Ante el cierre del comercio y la suspensión de clases y del transporte público, el presidente De la Espriella anunció la militarización de la capital, con la llegada de 1.100 uniformados que patrullaron la ciudad en un intento por contener los efectos del paro armado. Sin embargo, Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, advirtió a El Espectador que “aunque hay patrullaje de uniformados, esto no ha sido efectivo para recuperar el orden público porque ya completamos días de parálisis total”.

El defensor señaló que “el mecanismo de coerción de las ACSN es tan fuerte que, aunque el mismo presidente De la Espriella recorriera las calles pidiendo que salgan de las casas, la gente ha hecho caso omiso porque, una vez se vayan las autoridades, seguirán a merced del grupo”.

Sobre el paro armado de las ACSN, el profesor e investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, plantea una hipótesis distinta: los aviones Kfir estarían siendo empleados para monitorear las zonas media y alta de la Sierra Nevada, área donde, de acuerdo con versiones extraoficiales, habría huido herido alias “Pinocho”, identificado como el principal cabecilla y financiador de las ACSN.

Trejos formuló dos hipótesis para explicar lo ocurrido en Santa Marta. La primera es que se trataría de una acción de distracción orientada a disminuir la presión militar sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y permitir que los miembros del grupo armado que lograron evadir el operativo policial puedan replegarse sin mayores contratiempos.

La segunda hipótesis apunta a que sería una acción de advertencia dirigida al Gobierno nacional, con la que el grupo mostraría su capacidad de respuesta en caso de que su principal jefe, Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, muera durante los operativos de la fuerza pública que se adelantan en la zona. La advertencia cobra relevancia luego de que el mandatario De la Espriella anunciara que el jefe criminal es uno de los objetivos militares priorizados durante su gobierno, al igual que Orlando Pérez Ortega, alias “Patilizo”, quien asumiría el cargo de segundo al mando tras la muerte de alias “Cholo”.

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