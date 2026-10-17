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El asesinato de Juan Esteban Urán: comunidad espera que Fiscalía aclare que no era un ladrón

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Artex en Itagüí salió a comprar regalos y terminó muerto en medio de un intento de robo en Medellín. Aún no ha establecido quién le disparó. El señalamiento abrió interrogantes sobre los hechos, en los que participó un agente del CTI. 

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Redacción Judicial
Juan Esteban Urán Cano tenía 36 años y era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Artex en Itagüí.
Foto: Archivo Particular

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Juan Esteban Urán Cano salió a comprar los premios de un bingo para su barrio y terminó agonizando en una calle de Medellín, con un disparo en la espalda, mientras lo golpeaban y lo señalaban de ladrón. Era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Artex, en Itagüí (Antioquia). Allí, donde lo esperaban para la celebración, sus vecinos ahora exigen saber quién lo mató y que se esclarezcan los señalamientos de supuestamente haber participado del robo. Todavía sin tener respuestas que les permitan construir la historia completa, la…

Por Redacción Judicial

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