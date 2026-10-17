El asesinato de Juan Esteban Urán: comunidad espera que Fiscalía aclare que no era un ladrón

Juan Esteban Urán Cano salió a comprar los premios de un bingo para su barrio y terminó agonizando en una calle de Medellín, con un disparo en la espalda, mientras lo golpeaban y lo señalaban de ladrón. Era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Artex, en Itagüí (Antioquia). Allí, donde lo esperaban para la celebración, sus vecinos ahora exigen saber quién lo mató y que se esclarezcan los señalamientos de supuestamente haber participado del robo. Todavía sin tener respuestas que les permitan construir la historia completa, la…

Juan Esteban Urán Cano salió a comprar los premios de un bingo para su barrio y terminó agonizando en una calle de Medellín, con un disparo en la espalda, mientras lo golpeaban y lo señalaban de ladrón. Era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Artex, en Itagüí (Antioquia). Allí, donde lo esperaban para la celebración, sus vecinos ahora exigen saber quién lo mató y que se esclarezcan los señalamientos de supuestamente haber participado del robo. Todavía sin tener respuestas que les permitan construir la historia completa, la comunidad espera que la Fiscalía dé respuestas y explique de dónde vino la bala que lo impactó por la espalda y lo dejó moribundo en una calle de la avenida Oriental en el sector conocido como La Playa.

Los vecinos de Juan Esteban tienen el recuerdo vivo de lo que pasó hace una semana. Tienen en mente las imágenes que circularon en redes sociales. Juan Esteban en el suelo, boca abajo, con un morral lleno de regalos. En medio del revuelo, terminó confundido con uno de los criminales que había asaltado a un señor que retiró más de COP 20 millones en un banco. Un agente del CTI que iba pasando por el lugar disparó para impedir el robo. Juan Esteban recibió un disparo por la espalda.

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Juan Esteban ya sin aire, casi ya sin vida. Los videos dieron vueltas en redes sociales y la noticia pronto se difundió en medios de comunicación. Mientras tanto, en Itagüí, a 18 kilómetros del centro de Medellín, su familia y la comunidad esperaban que esos videos fueran mentira, que fueran producto de la inteligencia artificial que cada día inventa escenas irreales. Cuando en la tienda de la esquina del barrio Artex narran la escena, una y otra vez, las caras de los vecinos se transforman en una expresión de repudio, tristeza y enojo. Entrecierran los ojos, los aprietan y algunos se llevan la mano al pecho. Es el dolor.

Después sacuden la cabeza como tratando de borrar ese recuerdo y de inmediato buscan reemplazarlo por una imagen mejor: el recuerdo de su sonrisa inmensa les ocupa la cabeza y entonces les cambia la cara. Recuerdan que Juan Esteban salió de su casa el 9 de octubre hacia el centro de Medellín a comprar los regalos que iban a repartir en un bingo bailable que la Junta de Acción Comunal había preparado para el día siguiente. Se puso una camiseta negra, un morral de ese mismo color y se fue en la moto. Hacia las 3:29 de la tarde, envió el último mensaje al grupo de WhatsApp de los organizadores del evento para ajustar los detalles de la jornada del sábado. Quince minutos después, lo asesinaron.

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En la calle 52 con carrera 44, un hombre de camiseta blanca intentó robar un dinero a una persona con un arma traumática. Un agente del CTI de la Fiscalía que iba pasando por esa zona de la ciudad se percató del forcejeo y reaccionó sacando su arma de dotación. Hubo un cruce de disparos. Las balas impactaron al presunto ladrón y también a Juan Esteban. Ambos fueron trasladados al hospital San Vicente Fundación, pero murieron. La noticia circuló ese mismo día, pero su familia y los vecinos no se percataron de que se trataba de su líder. Al día siguiente, al ver que no llegaba para el bingo y que no había amanecido en su casa, decidieron poner una denuncia en la Fiscalía por desaparición. Pero las fotos y los videos llegaron más rápido que la respuesta de las autoridades.

Victoria Mejía tiene 67 años y hace 63 vive en el barrio Artex. Conoció a Juan Esteban Cano desde que era niño y lo perseguían con la chancla para que entrara a la casa a comer. Dice que en cualquier parte lo reconocería con solo verle la cara. Y así fue. “El sábado en la tarde, uno de los muchachos se me acercó con el celular y me dijo: ‘¿Sabe quién es este?’. Me puse los anteojos y vi que era Juan. Leímos las noticias y vimos que decían que era un fletero”, relató la mujer después de explicar que fue tanto el impacto que cancelaron el bingo. “Cuando vi esa foto, lo identifiqué de inmediato. Nos dolió profundamente la forma en que ocurrió. Vimos esas fotos y empezamos a buscar en redes sociales. Los amigos llegaron bañados en lágrimas. La novia nos llamó y nos dijo que nos habían matado a Juan”, añadió.

Los informes de la Policía señalan que el 9 de octubre, sobre las cuatro de la tarde, un hombre fue “neutralizado por un funcionario del CTI”. Y, sobre Juan Esteban, expuso que: “También se presentó un homicidio por arma de fuego”. Pero nada más. “Los hechos relacionados con el intento de hurto ocurrieron en la vía pública, donde un ciudadano fue abordado por un sujeto que mediante intimidación con arma de fuego le exigió la entrega de una suma de dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria. Al oponerse al hurto, la víctima resultó lesionada en la región pectoral con un arma de fuego de menor letalidad. En el desarrollo de estos acontecimientos, un funcionario del CTI intervino y ante la amenaza contra su integridad hizo uso de su arma de fuego, ocasionándole una lesión al agresor”.

Y continúa el reporte: “Posteriormente, a Policlínica también ingresó el señor Urán Cano, quien presentaba una herida por arma de fuego en la región torácica posterior izquierda y falleció. Al momento no se ha establecido plenamente la relación entre la lesión que ocasionó la muerte de Urán Cano y los hechos ocurridos durante el intento de hurto, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que recibió el impacto”. El mismo informe señala que no se ha podido establecer quién ocasionó la lesión que le produjo la muerte a Juan Esteban, tampoco las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos. Sobre su caso se abrió una noticia criminal, pero su familia y los vecinos en Itagüí esperan mucho más: claridad sobre quién lo mató y la limpieza de su nombre.

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Para Fernando Quijano, analista de conflicto, seguridad y orden público, los informes y reportes del día de los hechos están llenos de inconsistencias que dejan dudas importantes en el caso. “Hay una tendencia extensa a tratar de justificar los hechos. Inicialmente muestran a la persona como si fuera un caso aislado o un delincuente. Para tapar un error o un mal procedimiento se acude a la mentira y a hurgar en la vida de la víctima para justificar el hecho. Dijeron inicialmente que era un fletero y luego trataron de buscarle antecedentes. Si fue un accidente o un error de procedimiento de un funcionario del CTI que disparó de forma equivocada, lo responsable era explicarlo con claridad. Al no hacerlo, la ciudadanía queda con un sentimiento de que se quiso ocultar la verdad”, señaló.

Tras los hechos, el agente del CTI entregó su arma a las autoridades para continuar con las investigaciones. Sin embargo, en los reportes no hay menciones sobre un posible vínculo con que la bala haya sido de esa arma. En la entrevista del agente que quedó consignada en el reporte policial, no menciona en ningún apartado a Juan Esteban Urán. “El funcionario manifestó que hizo uso de su arma de fuego en respuesta a la amenaza, ocasionándole una lesión (…) Por tal motivo, decidió auxiliar al lesionado y enbarcarlo en una camioneta tipo platón a un centro asistencial. Asimismo, manifestó que auxilió al ciudadano que habría sido intimidado y lesionado en el pecho durante el intento de hurto”, se lee en el informe.

Hasta ahora, el asesinato de Juan Esteban Urán Cano, según analistas, pareciera un hecho fortuito, sin un responsable. La Fiscalía le detalló a este diario que las investigaciones avanzan. “Un funcionario público con arma oficial tiene el deber de actuar, pero la violencia desmedida no se justifica. Los funcionarios deben actuar con máxima responsabilidad, respetar la presunción de inocencia y esperar investigaciones rigurosas. Si se comete un error institucional, lo correcto es reconocerlo, pedir perdón y reparar a las víctimas, en lugar de estigmatizar y ocultar la verdad”, agregó Quijano.

Para el abogado Camilo Burbano, es legítimo que un funcionario del CTI que tenga el permiso de porte de su arma de dotación la utilice para defender a un ciudadano que está siendo atacado. Según el jurista, en este evento no podría hablarse, bajo ninguna circunstancia, de un abuso de autoridad. Sin embargo, explica que, el agente podría estar cobijado bajo la figura del error durante la acción, al momento de disparar y que una de esas balas impactara a una persona del común.

Por su parte, el abogado penalista Francisco Bernate explicó que como en los hechos hay dos personas fallecidas, por lo que sí debe existir una investigación. “Frente a uno de los fallecidos seguramente se aplica la legítima defensa en tanto que había un peligro para una persona. En el caso del líder social es una situación en la que hay que revisar si existe una responsabilidad en tanto que se trata de escenarios extremos donde la persona actúa para defender un derecho y desafortunadamente un tercero termina afectado. Eventualmente debe reparar a familiares y allegados de esa víctima”, explicó. Además de esclarecer de dónde vino la bala que mató a Juan Esteban, si del agente del CTI o del presunto ladrón en la escena, la comunidad espera que se limpie su nombre.

Su comunidad lo recuerda por velar por el bienestar de los niños y adultos mayores del barrio. Foto: Archivo Particular

Johny Alexander Vélez es uno de los amigos de infancia de Juan Esteban. Dice que se caracteriza por ser un hombre muy fuerte, que pocas veces algo lo hace llorar, pero confiesa que el día que le confirmaron que el supuesto ladrón de los videos y las fotos era su amigo, solo pudo quebrarse y llorar. “Juan nunca fue una persona con maldad. Siempre fue caritativo, alegre y no veía malicia en nada. Era como un niño grande. Era pura felicidad. Nunca estaba triste, por más difíciles que fueran las situaciones. Juan no tenía problemas; si le hablaban duro, se ponía pálido. Por eso sentimos la tranquilidad de que lo que dijeron sobre él es una total falsedad. Su nombre y su honra se van a defender porque Juan era un líder notable y querido por todo Itagüí”, dijo, mientras se secaba las lágrimas.

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El profesor Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, explica que en tanto en Medellín, como en otras ciudades del país, existe la tendencia a justificar o banalizar la muerte. Ese fenómeno provoca, a su vez, la legitimación de la violencia bajo el supuesto rótulo de “justicia por mano propia”.

“Se trata de una reacción social justificatoria donde cualquier ciudadano se siente autorizado a matar a alguien por un robo. Se ha instalado la falsa idea de que quien comete un delito pierde sus derechos fundamentales, eliminando garantías como el debido proceso, la legítima defensa y la presunción de inocencia. Y que los que acuden a ese tipo de violencia parecieran asumir un papel de justicieros o vengadores. La estigmatización reduce la identidad de un ser humano a una sola etiqueta negativa ‘fletero’, ‘vándalo’ o ‘terrorista’ con el fin de justificar la violencia contra él”, dijo.

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Si Victoria Mejía pudiera resumir lo que fue Juan Esteban en una sola frase, diría que fue un hombre “inmensamente rico” porque siempre estaba feliz. “Juan tuvo dos caminos para elegir: el bueno o el malo. Con el entorno que le tocó, eligió el bueno y decidió trabajar desde niño. Juan siempre estaba dispuesto a ayudar, no solo como líder comunitario sino a nivel personal. Se conmovía con el dolor ajeno y valoraba profundamente la dignidad humana. Uno no se olvida tan fácil de un hombre así como él: alegre, enamorado de la vida, trabajador. Juan nunca estaba triste. Siempre tenía una sonrisa”, relató.

Eso fue lo que más le impactó a Johana Ballesteros, una lideresa social del barrio Ferrer, también en Itagüí. “Me conmovió la calidad de persona que vi en él y el trabajo que había logrado. Por eso, me gustaría que lo recuerden como un buen ser humano que siempre tenía una sonrisa. Sus ideales no se van a frenar porque el equipo de trabajo continuará con todo lo que él quería construir. Ahora nos queda seguir trabajando como comunidad y limpiar su nombre”, detalló. En memoria de Juan Esteban, la alcaldía de ese municipio espera entregar el techo para la cancha deportiva del barrio. En su honor, la cancha llevará su nombre.

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Winner Olaya López es la pareja de Juan Esteban. Para ella, lo más importante es que las autoridades avancen pronto en las investigaciones que permitan dejar claro que él no era un ladrón. "Juan para mí fue todo. Era esa persona que siempre me dio amor, que siempre estuvo ahí, como mi bastón. Con la única persona que he podido conectar tanto fue con él. Se me fue, pero lo voy a recordar con mi alma. Espero que limpien su nombre, que le muestren realmente a la gente quién era Juan: que no era ningún ladrón, sino una persona que ayudaba a la comunidad, un gran hombre y un gran ser humano", dijo.

Mery Zea es una de las vecinas que lo vio crecer. Dice que fue un niño del barrio, de toda la vida. Lo recuerda como una persona alegre y servicial. Por eso, le dolió la noticia de su muerte y la relación con un caso de fleteo. “Cuando dijeron que estaba de fletero se nos hizo imposible porque siempre lo distinguimos en el barrio. Criticamos la mala fama que le dieron al matarlo”, dijo. En eso coincide Gustavo Puerta, quien lleva 60 años viviendo en el barrio Artex. “A Juan todo el mundo lo quería. Fue muy juicioso desde niño. Fue un impacto recibir esa noticia. La noticia vino a reventar al otro día, en la tarde. Nos dio mucha tristeza. Es una pérdida muy grande”, añadió.

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A Juan Esteban Urán Cano lo despidieron en una misa con honores. En la tienda del barrio lo nombran entre historias sobre su trabajo por la comunidad, los mercados que entregaba, los pesebres que construía para diciembre, los bingos y las fiestas de disfraces para los niños. “Queremos que lo recuerden por el gran líder que fue. Nadie merece una muerte así”, apuntó Victoria Mejía, quien asumirá las banderas que dejó Juan Esteban. Sobre el caso, la Fiscalía se limitó a decir que todo es materia de indagación. Sin embargo, en Itagüí los vecinos del líder tienen un único pedido: que las autoridades actúen y expliquen quién mató a Juan Esteban, que su nombre quede limpio y que la Fiscalía aclare que no fue un delincuente.

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