A través de la Resolución 03226 del 13 de octubre, la Policía Nacional creó la Unidad Nacional Antidisturbios y retomó la denominación Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para la dependencia que atenderá las protestas y los episodios de alteración del orden. La norma contempla intervenciones en motines, disturbios, asonadas y otras conductas violentas o delictivas que se deriven de estos hechos, siempre que las circunstancias de modo, tiempo y lugar lo permitan.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Policía firma decreto con el que vuelve el Esmad y se crea la Unidad Nacional Antidisturbios

La nueva norma deroga la Resolución 03684 del 11 de noviembre de 2022, que definía la estructura de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y las funciones de sus dependencias.

Publicidad

En contexto: Las implicaciones del regreso del Esmad como lo propone el próximo mindenfensa

Entre las funciones que vuelven a estar asignadas al Esmad se encuentran atender, disuadir y controlar los actos delictivos, violentos o contrarios a la convivencia que surjan de aglomeraciones de personas, tanto en espacios públicos como privados y en todo el territorio nacional, cuando atenten contra los derechos y las libertades públicas.

El mismo artículo le impone al escuadrón cumplir las normas, los acuerdos y los convenios de derechos humanos sobre el uso de la fuerza. También debe desarrollar actividades de diálogo que contribuyan al desescalamiento de los conflictos y realizar acercamientos con la comunidad para fortalecer la imagen institucional.

Le puede interesar

Lea: Cartel de la toga: los argumentos de la condena a Leonidas Bustos por traicionar la justicia

El artículo 10 de la resolución da un plazo de 90 días para adelantar los trámites administrativos necesarios para adoptar la estructura organizacional interna de la Unidad Nacional Antidisturbios.

La norma que crea la Unidad Nacional Antidisturbios incluye entre sus dependencias a la Regional Antidisturbios, encargada de orientar, supervisar y controlar la actuación del Esmad en manifestaciones públicas y en situaciones de alteración del orden que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana.

Entre sus funciones está orientar a las regiones, policías metropolitanas y departamentos de policía sobre la actuación de los escuadrones frente a motines, disturbios, asonadas y otras conductas violentas o delictivas. También le corresponde articular las actividades de diálogo en manifestaciones públicas y pacíficas, con el fin de contribuir al desescalamiento de los conflictos.

Lea también: Denuncian al caricaturista “Matador” por presuntos delitos en contrato con Gobierno Petro

Por último, debe verificar las condiciones de bienestar, calidad de vida, logística, intendencia, movilidad, infraestructura y recursos financieros de los escuadrones de su jurisdicción, y coordinar con las unidades ejecutoras del gasto y el nivel central lo necesario para que cumplan su misión en el territorio.

El regreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se dio en el marco del Decreto 1525, que fija nuevas reglas para regular la protesta social. El texto fue firmado por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 13 de octubre, un día antes de la primera jornada de movilizaciones de la oposición.

El decreto modifica el Decreto 003 de 2021, expedido tras una orden de la Corte Suprema de Justicia que buscaba fijar garantías para la protesta pacífica y controles sobre las actuaciones de la Policía. Según su contenido, mantiene las garantías para quienes protestan sin violencia y añade reglas para actuar frente a hechos violentos, bloqueos y afectaciones a servicios esenciales.

Más noticias: Megaoperativo en Barranquilla deja 72 capturados que pertenecerían a grupos criminales

Entre las novedades figuran la creación de un sistema de alertas tempranas de conflictividad social, la obligación de activar puestos de mando unificado (PMU) y la habilitación de corredores para ambulancias, bomberos, misiones médicas y organismos de socorro. Esos corredores también deberán proteger el paso de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes y menores, así como el transporte de medicamentos, insumos hospitalarios y alimentos perecederos. Además, el texto ordena garantizar el acceso permanente a hospitales, aeropuertos, acueductos, redes eléctricas, terminales y centros de abastecimiento.

La actuación de las autoridades se organiza en cinco niveles: facilitación y gestión preventiva; diálogo directo; mediación y articulación institucional; disuasión; y restablecimiento del orden por parte de unidades policiales. Solo se pasa de un nivel al siguiente cuando el anterior resulta insuficiente, y cada decisión debe quedar registrada en las actas del PMU.

Lea también: Megaoperativo en Barranquilla deja 72 capturados que pertenecerían a grupos criminales

El esquema tiene una salvedad: ante hechos violentos o cuando se demuestre que el diálogo se agotó, las autoridades pueden saltarse los tres primeros niveles si se cumplen las condiciones previstas. Entre las conductas que habilitan esa excepción están el porte o uso de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios; la retención de personas; las agresiones contra civiles, uniformados, funcionarios, personal médico y periodistas; y los ataques contra infraestructura pública o privada.

En esos casos, la Policía puede intervenir sin que el diálogo previo sea requisito, pero su acción debe concentrarse en los responsables y no en toda la concentración. El PMU debe documentar lo ocurrido y ponerlo en conocimiento del Ministerio Público. Si no se cumple alguna de las etapas iniciales, la autoridad tiene que explicar por qué y dejarlo por escrito.

Publicidad

Siga leyendo: Caso Lili Pink: juez revocó decisión que declaró ilegales pruebas digitales

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.