 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cuatro historias sobre los crímenes de las Farc contra indígenas en la Amazonía y Orinoquía

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a diez exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en contra de integrantes de cinco pueblos indígenas. Sus relatos muestran la barbarie con la que actuó la antigua guerrilla con el objetivo de tener control social y territorial sobre el suroriente del país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
La JEP documentó cientos de crímenes que no solo afectaron a las personas sino también a los territorios y al tejido social.
La JEP documentó cientos de crímenes que no solo afectaron a las personas sino también a los territorios y al tejido social.
Foto: El Espectador

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Durante décadas, los pueblos indígenas Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw, que viven en la Orinoquía y la Amazonía colombiana, han demandado justicia por las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas en el marco del conflicto armado. Exterminio, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones, desplazamientos forzados, instalación de minas antipersona, ataques a oleoductos, contaminación de ríos, daños al medio ambiente y a los territorios hacen parte de las violencias sufridas por miles de personas en…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Amazonía

Crímenes

FARC

Imputación

Indígenas

Jep

Noticias de Colombia

Noticias hoy

Orinoquía

PremiumEE

Víctimas
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido