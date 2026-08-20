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Entre bombardeos y ataques: así arranca la estrategia de “mano dura” de De la Espriella

Tras 12 días de Abelardo de la Espriella en el poder, su gobierno ha adelantado alrededor de trece operativos contra grupos criminales en todo el país. Las comunidades alertan por afectaciones a la población civil en medio de bombardeos y fuego cruzado. Expertos coinciden en que una estrategia puramente militar puede resultar insuficiente y peligrosa.

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Redacción Judicial
20 de agosto de 2026 - 01:30 a. m.
El presidente Abelardo de la Espriella dio su discurso ante tropas del Ejército Nacional.
El presidente Abelardo de la Espriella dio su discurso ante tropas del Ejército Nacional.
Foto: AFP

El terremoto de magnitud 7,4 y su tragedia que ya cumple una semana le cambió todo la agenda al presidente Abelardo de Espriella. Medicina Legal ya identificó a 314 víctimas mortales y, según sus reportes, siguen desaparecidas 262 personas. Pero incluso en medio de esta crisis humanitaria, la fuerza pública siguió su itinerario y, desde el primer día de gobierno, desplegó la estrategia de “mano dura” que el jefe de Estado prometió en campaña.

En los 12 días que van de esta administración, se han registrado 13 operativos contra grupos armados...

Por Redacción Judicial

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Lalo Parrarro(70277)Hace 3 minutos
Por fin una nota no complaciente con el fantoche, después de abrir con tres notas en cuyos títulos figura el nombre del ilegítimo.
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