Entre bombardeos y ataques: así arranca la estrategia de “mano dura” de De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella dio su discurso ante tropas del Ejército Nacional. Foto: AFP

El terremoto de magnitud 7,4 y su tragedia que ya cumple una semana le cambió todo la agenda al presidente Abelardo de Espriella. Medicina Legal ya identificó a 314 víctimas mortales y, según sus reportes, siguen desaparecidas 262 personas. Pero incluso en medio de esta crisis humanitaria, la fuerza pública siguió su itinerario y, desde el primer día de gobierno, desplegó la estrategia de “mano dura” que el jefe de Estado prometió en campaña.

En los 12 días que van de esta administración, se han registrado 13 operativos contra grupos armados...