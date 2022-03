El revés del Defensor a una circular que suspendía acompañar comunidades afectadas

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, presentó el informe que busca realizar seguimiento a la política pública sobre desaparición forzada. Foto: Defensoría del Pueblo

Siete días de vigencia tuvo la circular 006, emitida por la Defensoría del Pueblo en la que suspendía las misiones humanitarias en zonas alejadas del país donde se registra el recrudecimiento de la guerra por cuenta de diferentes grupos armados ilegales. El órgano basó su argumento en que la “grave afectación de orden público” puede afectar la integridad de los funcionarios. Además, de que buscaba analizar cada una de las misiones para priorizarlas. Pese a esa precisión, este miércoles el propio defensor, Carlos Camargo, firmó una nueva circular, la 009. En ella consignó que levanta la suspensión impuesta sobre las comisiones de servicio.

La directriz obedece a garantizar la protección y derechos de los líderes sociales en el marco de la próxima etapa electoral. “Con el propósito de garantizar los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo, dirigidos a coadyuvar la defensa, protección y garantías de los líderes y líderesas sociales y defensores de derechos humanos, y de la misma garantía de ejercer las actividades de veeduría y vigilancia de los certámenes electorales próximos a realizarse, se establece que en el procedimiento de aprobación, se tendrán en cuenta las recomendaciones del Comité para la Garantía Electoral de la Defensoría del Pueblo, así como los requerimientos referentes a la actividad misional relacionada con la protección de los líderes”, reposa en la nueva circular.

Si bien el defensor basó su nueva circular en que debe hacer caso a las directrices del Comité de Garantía Electoral, este diario conoció que el sindicato de la Defensoría ha expuesto en múltiples ocasiones que dejar a las comunidades afectadas sin protección del órgano defensor significa una afrenta a los derechos de los líderes en plena época electoral. La funcionaria, que hace parte del sindicato y que entregó declaraciones a este diario, dijo: “Nosotros, el personal de planta de la Defensoría, tenemos un problema, sobre todo porque no existen recursos económicos para la aprobación de comisiones, y por eso no nos están aprobando comisiones a terreno, con eso en territorio no podríamos ejercer nuestra función de protección y defensa de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables y vulneradas”, aseguró.

Con la antigua circular en firme, la vocera dijo que el documento se convertía en una “traba” que dificultaba el trabajo de los funcionarios en territorio. Incluso, llegó a mencionar que con esta intención, lo que hacía el defensor Carlos Camargo “es desnaturalizar el mandato en la misión de la entidad”, por lo que consideraban que la misiva afectaba seriamente el cumplimiento del órgano defensor en terreno.

Previo a que se suspendiera la circular, la Defensoría aclaró que esa directiva no significaba el fin de las comisiones territoriales, sino que era una decisión que buscaba revisarlas y priorizarlas. “La circular 006 deja en claro que los funcionarios con responsabilidades misionales en garantía de los derechos humanos seguirán con sus responsabilidades en todas las zonas. A mayor conflictividad, mayor presencia institucional, así ha sido siempre y seguirá siendo”, aclaró la Defensoría en su momento.