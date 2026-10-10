El terremoto profundizó las desigualdades preexistentes en Colombia: Defensoría del Pueblo

Por medio de un comunicado, la entidad defensora de derechos humanos se pronunció este sábado sobre los problemas que aún tiene pendientes el Gobierno Nacional y que van más…

Han pasado dos meses desde que un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia y sembró una estela de dolor. A las 7:34 de la mañana del 10 de agosto de 2026, el sismo con epicentro en San José del Palmar (Chocó) marcó la fecha de una tragedia de la que el país aún no se recupera y que, como lo advirtió la Defensoría del Pueblo, profundizó las desigualdades que ya había.

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Por medio de un comunicado, la entidad defensora de derechos humanos se pronunció este sábado sobre los problemas que aún tiene pendientes el Gobierno Nacional y que van más allá de la reconstrucción en los 500 municipios de 16 departamentos afectados por esta tragedia en la que fallecieron 335 personas, según los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal.

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"El terremoto nos dejó dolor, incertidumbre y pérdidas que no son únicamente de las personas y familias que padecieron los mayores impactos en zonas rurales y urbanas, son pérdidas nuestras, como país. El terremoto, como muchos desastres, profundizó desigualdades preexistentes", indicó la Defensoría del Pueblo por medio de un pronunciamiento emitido este sábado.

En esa línea, la entidad recordó que en marzo de este año, durante la campaña para la Presidencia de la República, invitó a los entonces candidatos a acoger sus "decisiones impostergables en Derechos Humanos", dentro de las cuales estaba "fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la respuesta al cambio climático como obligaciones de derechos humanos".

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Pero la tragedia vivida por el país el 10 de agosto, según la entidad, dejó ver que el Estado no ha hecho lo necesario para prepararse para este tipo de situaciones: "El terremoto nos ha mostrado las necesidades que como país tenemos para poder enfrentar los efectos negativos en el disfrute de los derechos humanos; efectos previsibles de hechos que también son previsibles, como estos sismos".

En esa línea, la Defensoría del Pueblo le hizo un llamado al Gobierno Nacional, para que no olvide que "la prevención, la atención de las emergencias y la recuperación de los territorios son responsabilidades del Estado que requieren coordinación institucional, recursos suficientes y participación de las comunidades", y señalaron tres puntos concretos para la agenda del ejecutivo.

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En primer lugar, la entidad señaló que hay que "garantizar una atención integral y una recuperación que no deje a nadie atrás". Y agregó: "Es urgente superar las barreras que impiden que las personas que sufrieron los efectos del sismo puedan acceder a la asistencia institucional. Reiteramos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) la necesidad de reabrir el registro y ampliar la atención en los municipios afectados. La recuperación debe contemplar soluciones de vivienda, acceso a salud, educación y medios de vida, así como mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos".

También señaló que, en materia de prevención y planificación territorial, "la gestión del riesgo debe incorporarse de manera efectiva en los instrumentos de ordenamiento territorial y en las decisiones sobre el desarrollo de los municipios. Es indispensable identificar las zonas de amenaza, reducir la exposición de las comunidades y adoptar medidas de adaptación al cambio climático". Y agregó de forma concreta: "La respuesta institucional no puede limitarse a actuar cuando la emergencia ya ha ocurrido".

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Finalmente, la Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno Nacional "proteger los derechos de circulación de las personas con afectaciones a su movilidad por los desastres y los efectos del cambio climático: desplazamiento, permanencia involuntaria o comunidades con necesidades de reubicación planificada". Señaló que es necesario avanzar en la creación de normas y protocolos de evacuación, alojamiento temporal, retorno y reubicación, con enfoque diferencial y que garanticen el acceso a servicios básicos.

"Estas decisiones son especialmente urgentes en un país donde millones de personas habitan territorios expuestos a amenazas y donde los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental pueden agravar las condiciones de vulnerabilidad. Proteger la vida significa anticiparse a los riesgos y evitar que las comunidades enfrenten repetidamente situaciones de desprotección", concluyó la Defensoría en su pronunciamiento.

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