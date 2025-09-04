No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Un presunto integrante del ELN muerto y otro capturado en operación en Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander confirmaron la muerte de un presunto integrante del ELN y la captura de otro, en el marco de los operativos que adelantan contra la ola de atentados que en la última semana ha dejado cinco camiones incinerados en la región.

Redacción Judicial
04 de septiembre de 2025 - 10:42 p. m.
Alias “Negro” murió en el procedimiento desarrollado en zona rural de San Cayetano, mientras que alias “Gordo” fue detenido.
Foto: El Espectador
En medio de un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército, las autoridades confirmaron la muerte en combate de un presunto integrante del frente Reinaldo Ardila Gómez del ELN y la captura de otro. Ambos, según las autoridades, estarían detrás de los recientes atentados contra empresas transportadoras en el área metropolitana de Cúcuta (Norte Santander).

De acuerdo con las instituciones, alias “Negro” murió en el procedimiento desarrollado en zona rural de San Cayetano, mientras que alias “Gordo” fue detenido. Ambos serían responsables de la incineración de al menos cuatro vehículos de reconocidas compañías de bebidas y alimentos en la región fronteriza con Venezuela.

Vínculos relacionados

Eln libera a dos soldados secuestrados en Cúcuta hace cuatro meses
Ataque con dron del Eln en sur de Bolívar deja un soldado muerto y siete heridos
Capturado en Bogotá alias Bayron, presunto líder del ELN buscado por cuatro delitos

La operación fue confirmada por el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana. En el lugar, las autoridades incautaron un arma de fuego, dos motocicletas, equipos de comunicaciones y otros elementos que estarían relacionados con la planeación de acciones terroristas en la capital nortesantandereana.

Lea: Eln libera a dos soldados secuestrados en Cúcuta hace cuatro meses

Este jueves 4 de septiembre, cuando se conoció la muerte y captura de los presuntos integrantes del ELN que estarían detrás de estos ataques, hombres armados incineraron un camión cargado con bebidas gaseosas en la vía que conduce de La Donjuana a Chinácota, a la altura del sector El Piñal.

Con este, ya son cinco los vehículos incinerados desde el pasado 28 de agosto en Norte de Santander. Fuentes de inteligencia atribuyen los atentados al ELN y señalan que estarían relacionados con el no pago de extorsiones.

Otras quemas de camiones atribuidos al ELN

Estos hechos no son aislados. El pasado 3 de septiembre, en la vía que conecta a Risaralda con Chocó, tres camiones de carga tipo furgón fueron incinerados, presuntamente por hombres de ese grupo armado. Los conductores fueron obligados a descender de los vehículos antes de que los incineraran. El ataque obligó al cierre temporal de la vía Tadó–Guarato.

En contexto: Presuntos integrantes del Eln queman tres camiones en la vía entre Risaralda y Chocó

Acciones similares se habían registrado en febrero de este año, cuando tres camiones fueron quemados en la vía que une a Quibdó (Chocó) con Medellín (Antioquia). Además, en los últimos meses se han denunciado ataques y saqueos a vehículos de transporte de alimentos en carreteras del Chocó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

