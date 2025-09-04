Un presunto integrante del ELN muerto y otro capturado en operación en Norte de Santander

Alias “Negro” murió en el procedimiento desarrollado en zona rural de San Cayetano, mientras que alias “Gordo” fue detenido. Foto: El Espectador

En medio de un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército, las autoridades confirmaron la muerte en combate de un presunto integrante del frente Reinaldo Ardila Gómez del ELN y la captura de otro. Ambos, según las autoridades, estarían detrás de los recientes atentados contra empresas transportadoras en el área metropolitana de Cúcuta (Norte Santander).

De acuerdo con las instituciones, alias “Negro” murió en el procedimiento desarrollado en zona rural de San Cayetano, mientras que alias “Gordo” fue detenido. Ambos serían responsables de la incineración de al menos cuatro vehículos de reconocidas compañías de bebidas y alimentos en la región fronteriza con Venezuela.

La operación fue confirmada por el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana. En el lugar, las autoridades incautaron un arma de fuego, dos motocicletas, equipos de comunicaciones y otros elementos que estarían relacionados con la planeación de acciones terroristas en la capital nortesantandereana.

Este jueves 4 de septiembre, cuando se conoció la muerte y captura de los presuntos integrantes del ELN que estarían detrás de estos ataques, hombres armados incineraron un camión cargado con bebidas gaseosas en la vía que conduce de La Donjuana a Chinácota, a la altura del sector El Piñal.

Con este, ya son cinco los vehículos incinerados desde el pasado 28 de agosto en Norte de Santander. Fuentes de inteligencia atribuyen los atentados al ELN y señalan que estarían relacionados con el no pago de extorsiones.

Otras quemas de camiones atribuidos al ELN

Estos hechos no son aislados. El pasado 3 de septiembre, en la vía que conecta a Risaralda con Chocó, tres camiones de carga tipo furgón fueron incinerados, presuntamente por hombres de ese grupo armado. Los conductores fueron obligados a descender de los vehículos antes de que los incineraran. El ataque obligó al cierre temporal de la vía Tadó–Guarato.

Acciones similares se habían registrado en febrero de este año, cuando tres camiones fueron quemados en la vía que une a Quibdó (Chocó) con Medellín (Antioquia). Además, en los últimos meses se han denunciado ataques y saqueos a vehículos de transporte de alimentos en carreteras del Chocó.

