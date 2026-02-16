Eln entrega pruebas de supervivencia de cuatro funcionarios secuestrados en Arauca

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) entregó pruebas de supervivencia de cuatro funcionarios que habían sido secuestrados desde 2025. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la noche de este 16 de febrero, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) entregó pruebas de supervivencia de cuatro funcionarios secuestrados desde hace más de nueve meses. Se trata del subintendente Franque Hoyos y el patrullero Yordin Fabián Pérez, ambos integrantes de la Dijín, así como de los funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López.

En el video, Rodrigo Antonio López, funcionario del ente investigador en el departamento de Arauca, señaló que permanece retenido por el grupo armado desde el 8 de mayo de 2025, cuando él y su compañero fueron secuestrados en la vereda La Esmeralda, zona rural de Arauquita.

Contexto: El Eln se atribuyó el secuestro de dos uniformados de la Policía en Arauca

Los funcionarios se movilizaban en una camioneta por la vía que comunica al municipio de Fortul, cuando fueron interceptados por hombres armados que se los llevaron. “Quiero decirle a la Fiscalía General, a la fiscal Luz Adriana Camargo, que le expreso mis sinceros agradecimientos por la gestión. Ha faltado apoyo del gobierno de Gustavo Petro”, afirmó.

Asimismo, el hombre envió un mensaje a su familia: “Quiero enviarle un saludo a mi familia y a mi hijo, que lo pienso mucho todos los días, lo pienso las 24 horas. Sé que ha sido muy valiente y sé que le ha ido muy bien en el colegio. Hijo, pronto nos vamos a ver”.

Temas relacionados: Rama Judicial pide la liberación de agentes de la Fiscalía secuestrados en Arauca

En otro video, el subintendente Franque Hoyos señaló que fue interceptado el pasado 20 de julio, junto con el patrullero Pérez Mendoza, ambos funcionarios de la Dijín. Los uniformados fueron secuestrados por el Frente de Guerra Oriental del Eln en la vía que comunica al municipio de Tame con la ciudad de Arauca, cuando, según se conoce hasta el momento, se trasladaban a visitar a algunos de sus familiares.

“Desde ese momento, le he solicitado al presidente de la República, Gustavo Petro; a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; y al director de Investigación que, por favor, adelanten los trámites correspondientes para nuestra pronta liberación”.

Le puede interesar: La JEP expulsa al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo por no aportar a la verdad

El subintendente también envió un mensaje a su familia, a quienes aseguró que: “Los amo con todo mi corazón, los extraño mucho y quiero verlos. No pude desearles una feliz Navidad, pero desde acá mi corazón está con ustedes y siempre luchando por volver a casa”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.