Imputan a «Negro Ober», jefe de Los Costeños, por millonarias extorsiones en Atlántico

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias «Negro Ober», uno de los jefes de bandas criminales más temidos del del departamento de Atlántico, enfrenta un nuevo lío con la justicia. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada. Esto, relacionado con una ola de extorsiones desatada en la ciudad de Barranquilla y los municipios de Soledad y Galapa.

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Alias «Negro Ober» es un personaje conocido de la escena criminal del Atlántico, por ser jefe de la banda Los Costeños, dedicada a la extorsión y el microtráfico. Justo la más reciente imputación, según la Fiscalía, está relacionada con su presunta responsablidad en presiones violentas a comerciantes y ciudadanos para pagar extorsiones, las cuales estaría dirigiendo desde 2025, pese a que se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Palogordo, en Girón (Santander).

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El ente investigador sostiene que, desde la cárcel, «Negro Ober» habría coordinado el envío de panfletos amenazantes y habría hecho videollamadas en las que, al parecer, «realizaba directamente las exigencias económicas» a sus víctimas. Una de esas amenazas habría ocurrido el 2 de julio de 2025, cuando un comerciante del municipio de Soledad estaba guardando su vehículo cerca de un billar. Hombres armados lo interceptaron, lo intimidaron y lo retuvieron de forma ilegal.

Según la Fiscalía, esta persona fue llevada hasta el municipio de Galapa, donde lo amenazaron y lo pusieron en comunicación con «Negro Ober», por medio de una videollamada desde la cárcel de La Dorada (Caldas), donde se encontraba en ese momento. En esa ocasión, los integrantes de Los Costeños le habrían exigido COP 10 millones a cambio de devolverle su vehículo y permitirle regresar a Soledad para continuar con su actividad comercial.

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Dos semanas después, el 14 de julio de 2025, el comerciante de nuevo fue retenido por integrantes de Los Costeños y contactado por teléfono con «Negro Ober», quien le habría dicho que ahora el monto que tenía que pagar era de COP 13 millones. La Fiscalía sostiene que el jefe de la estructura criminal actuaba siempre en conjunto con al menos otras siete personas del grupo ilegal que le prestaban apoyo para extorsionar a los habitantes de Atlántico.

«En este y otros eventos delictivos documentados, alias ‘Negro Ober’ presuntamente se articuló con siete señalados integrantes de Los Costeños, quienes cumplirían distintos roles como facilitar las llamadas extorsivas, ejercer intimidación sobre los afectados y cobrar las extorsiones», señalaron desde el ente investigador.

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En el marco de esta investigación y en coordinación con la Policía, las autoridades adelantaron un operativo en el que capturaron a seis personas que harían parte del círculo de apoyo de «Negro Ober»: Javier Eduardo González Lizcano, Jesús David Pérez Montes, Linda Dayana Orozco Ochoa, Yuleidis María Payares Henao, Wendy Johanna Jiménez Sarmiento y Cristian José Nieto Oyola. El jefe de Los Rastrojos y Brigith Andrea Hernández Arrias, por su parte, fueron notificados en sus centros de reclusión.

La nueva imputación contra «Negro Ober» se da dos semanas después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara el traslado del jefe de Los Rastrojos a «una cárcel de verdad» en el departamento de Santander. «Se le acabó la fiesta», dijo el jefe de Estado sobre las movidas de este hombre que, pese a estar preso desde octubre de 2021, ha seguido delinquiendo y ya lo han trasladado de otros dos centros penitenciarios usarlos como centros de extorsiones.

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