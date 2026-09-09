En firme nombramiento del general (r) Jorge Andrés Zuluaga como director de la DNI

La hoja de vida Zuluaga López tiene una amplia trayectoria en el Ejército Nacional, además de una formación en inteligencia militar. Fue segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano, comandante de la Regional de Inteligencia Militar No. 5 y director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército…

El presidente Abelardo de la Espriella dejó en firme el nombramiento del general retirado Jorge Andrés Zuluaga como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia a través del decreto 1374 del 9 de septiembre de 2026.

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La hoja de vida Zuluaga López tiene una amplia trayectoria en el Ejército Nacional, además de una formación en inteligencia militar. Fue segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano, comandante de la Regional de Inteligencia Militar No. 5 y director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec).

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También fue asesor militar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Estados Unidos y recibió formación en inteligencia militar en ese país. El general retirado participó en la Operación Jaque en junio de 2008 en la que 15 personas fueron liberadas del secuestro de la guerrilla de las Farc.

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Su salida se provocó tras el escándalo de la “Operación Andrómeda”, una central de inteligencia del Ejército instalada bajo la fachada de un restaurante y un establecimiento de servicios informáticos en el barrio Galerías de Bogotá. Un sargento primero que aseguró haber pertenecido a la central sostuvo que no se interceptaban llamadas, sino datos, correos electrónicos y conversaciones de chat.

Entre los presuntos objetivos figuraban organizaciones defensoras de derechos humanos, dirigentes de oposición y funcionarios que participaban en las negociaciones de paz con las Farc en La Habana. Sin embargo, más de 10 años después de los hechos, la justicia sigue sin resolver el caso. El general (r) Zuluaga siempre negó cualquier señalamiento en su contra e insistió en que todo lo que sucedió en “Andrómeda” fue legal.

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Su hoja de vida también contiene un episodio por su presunta participación en una ejecución extrajudicial perpetrada en 2004 por uniformados del Ejército que ya aceptaron su participación en el crimen y que lo vincularon directamente con ese hecho ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco de la investigación que adelanta para esclarecer los hechos de violencia que terminaron en el magnicidio de integrantes de la Unión Patriótica (UP).

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