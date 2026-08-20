Caso Juliana Guerrero en vivo: evalúan preacuerdo con exfuncionario de Fundación San José

Según la Fiscalía, Juliana Guerrero habría intentado ser viceministra de Juventudes engañando al Estado con información académica falsa. Foto: Gustavo Torrijos

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Ante el Juzgado 46 Penal con Función de Conocimiento de Bogotá se iba a adelantar este 20 de agosto la audiencia de acusación en contra de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, la excandidata a viceministra del gobierno del presidente Gustavo Petro investigada por su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal. El caso está relacionado con la posible entrega de títulos universitarios falsos para llegar a un alto cargo del Gobierno Nacional.

Junto a Guerrero, la Fiscalía también anunció la acusación por el delito de falsedad ideológica en documento público a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José, la universidad de la cual habrían salido los títulos posiblemente falsos. Sin embargo, el exfuncionario llegó a un preacuerdo con el ente investigador. Para la Fiscalía, Guerrero y Gutiérrez se habrían puesto de acuerdo para expedir títulos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública.

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En ambas carreras, según ha dicho la fiscal del caso, Jessica Montealegre Villaquirá, la joven no asistió a clases, no cumplió con los requisitos mínimos para recibir la titulación y le fue rechazada su solicitud de grado. Sin embargo, habría usado los diplomas para presentarlos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II) en su carrera por ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

Para la Fiscalía, esos documentos fueron presentados por la entonces candidata a viceministra, “a sabiendas de que eran falsos” y que de ese modo “intentó engañar a los servidores públicos”, al buscar la validación de estudios que no había realizado. “Sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin”, dijo la fiscal el pasado 26 de marzo, durante la audiencia de imputación en contra de ella y de Gutiérrez Martínez.

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Siga minuto a minuto la audiencia:

Pese a que estaba prevista la acusación para este 20 de agosto, Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia y al iniciar la Fiscalía anunció que llegó a un preacuerdo con Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José. En ese sentido, el juez de caso decidió variar el objetivo de la diligencia, escuchar la sustentación del preacuerdo por parte del ente investigador y fijar una nueva fecha para avanzar en la acusación de la joven.

Sobre las 10:15 de la mañana inició la audiencia de acusación en contra de Julian Guerrero, ante el juez 46 penal con función de conocimiento de Bogotá. La fiscal del caso, Jessica Montealegre Villaquirá, señaló al inicio de la diligencia que el ente investigador está adelantando un preacuerdo con Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José, para que se pronuncie al respecto antes de avanzar.

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