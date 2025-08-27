Encuentran el cuerpo sin vida de un soldado desaparecido hace cuatro días en Huila

El soldado Luis Hernán Quiguazú pertenecía al Batallón de Despliegue Rápido 35, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega del Ejército. Foto: Radio Nacional

El Ejército confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado profesional Luis Hernán Quiguazú, quien estaba desaparecido desde el sábado 23 de agosto cuando salió de permiso. El hallazgo se produjo el pasado 26 de agosto, en la vereda El Diamante, municipio de Nátaga (Huila).

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el uniformado se movilizaba por esa zona cuando habría sido interceptado por sujetos armados, hecho que hoy es materia de investigación. Quiguazú Quinto pertenecía al Batallón de Despliegue Rápido 35, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega del Ejército.

La institución rechazó el hecho y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y allegados. “Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y expresamos sinceras condolencias a los familiares y allegados de nuestro soldado profesional Luis Hernán Quiguazú”, señaló el Ejército por medio de un comunicado.

Además, informaron que, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.

De acuerdo con las autoridades, en la zona donde fue secuestrado el militar hay amplia presencia del Frente Hernando González Acosta y el Frente Ismael Ruiz. Estos grupos hacen parte del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc, que están bajo el mando de alias Iván Mordisco.

A esta disidencia, en los último días, las autoridades les ha atribuido varios ataques a la población y a la Fuerza Pública. Destacando el atentado terrorista del pasado jueves 21 de agosto en Cali (Valle del Cauca), donde murieron siete personas y más de 76 resultaron heridas.

Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció que desde el pasado lunes 25 de agosto se encuentran retenidos 34 militares en la vereda Nueva York, en El Retiro (Guaviare). Las autoridades señalaron que más de 600 personas de la comunidad estarían siendo instrumentalizadas por alias Yimmi Parra, uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco, para detener las operaciones militares en la zona.

