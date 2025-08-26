“Esto es un secuestro y extorsivo”: Mindefensa tras retención de 34 militares en Guaviare

Pedro Sánchez Suárez está al frente del ministerio de Defensa desde el 11 de marzo de 2025, en reemplazo del exministro Iván Velásquez Gómez. Foto: Óscar Pérez

Luego de que las autoridades confirmaran la retención de 34 soldados este 26 de agosto en zona rural de El Retorno (Guaviare), el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, calificó el hecho como un “secuestro extorsivo” y advirtió que el Gobierno no permitirá que se sigan vulnerando los derechos de la Fuerza Pública.

De acuerdo con los reportes oficiales, los militares fueron interceptados por un grupo de civiles que “dicen que están haciendo un cerco humanitario o dándole nombres a lo que no corresponde. Esto es un secuestro y es extorsivo, pues además están exigiendo algo a cambio y obligando a que nuestros militares omitan con el cumplimiento de su deber constitucional”, aseguró Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa confirmó que ya se desplegó un dispositivo especial con unidades del Ejército y la Policía para atender la situación. Además, anunció que se movilizarán tropas adicionales del Comando de Fuerzas Especiales y, de ser necesario, personal de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). “Podemos ser pacientes en el diálogo, pero no tolerantes con el crimen. Quien ataca a un soldado o a un policía está atacando a Colombia y al Estado Social de Derecho”, subrayó.

El ministro insistió en que la instrucción del Gobierno es agotar primero las vías humanitarias y de mediación. La Defensoría del Pueblo y otros organismos de derechos humanos ya interceden para lograr la liberación de los militares sin recurrir a la fuerza. Sin embargo, Sánchez Suárez fue enfático: “Si esta (liberación) no se da, tengan la certeza que emplearemos todo el Estado, respetando siempre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para liberar a nuestros soldados secuestrados”.

La retención de los 34 militares en zona rural de El Retorno (Guaviare) ocurre en un contexto de recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país, donde se han intensificado los ataques contra civiles y miembros de la Fuerza Pública, atribuidos a las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco y Calarcá.

Según inteligencia militar, la acción habría sido promovida por alias Jimmy Parra, señalado líder de la estructura 44 del Bloque Amazonas, al mando de las disidencias de Mordisco. Mindefensa señaló que las civiles estarían condicionando la liberación de los uniformados a la entrega del cuerpo de un disidente muerto en recientes combates.

Desde el pasado 24 de agosto se han registrado enfrentamientos entre el Ejército Nacional y miembros de estas estructuras armadas, los cuales dejaron como saldo la muerte de diez presuntos integrantes de las disidencias. En medio de esas operaciones, las Fuerzas Militares denunciaron que cerca de 600 personas participaron en una asonada contra las tropas, lo que calificaron como una “violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

La institución precisó que la retención de los soldados obstaculiza el desarrollo de operaciones en la vereda Nueva York, en de El Retorno, tras la ofensiva militar en el que murió Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar. Este hombre era identificado como líder de la estructura Martín Villa y cuarto líder del bloque Jacobo Arenas.

Alias Dumar, con más de 15 años de trayectoria delictiva, figuraba entre los objetivos prioritarios de las autoridades en el suroriente del país por su papel en extorsiones, reclutamiento y ataques contra la Fuerza Pública. Su muerte, confirmada el 24 de agosto en los combates, habría motivado la reacción violenta de la estructura 44, que recurrió a intimidaciones, la difusión de audios y amenazas para presionar a la población civil y frenar las operaciones militares.

“El secuestro de nuestros militares se genera tras el contundente golpe ocasionado por las tropas de las Fuerzas Militares, este sujeto, en un acto de cobardía, inició con la intimidación de la población a través de la estructura criminal 44 del Bloque Amazonas para impedir el cumplimiento de la misión operacional y la extracción de las tropas de esta región del país”, señaló el Ejército en un comunicado.

Por su parte, el ministro Sánchez exigió a través de sus redes sociales la liberación inmediata de los uniformados retenidos. “Personas vestidas de civil, además de atentar contra la libertad de nuestros hombres y sus derechos humanos, están obstaculizando una misión constitucional orientada a proteger a la población civil”, escribió.

El jefe de cartera aclaró que el cuerpo que reclama la comunidad se encuentra en San José del Guaviare bajo custodia de las autoridades competentes y en cumplimiento de los protocolos de Medicina Legal y judiciales.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.