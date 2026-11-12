Entregan pruebas de supervivencia de subteniente María Camila Pantoja secuestrada en Arauca

En un video difundido en redes sociales, uno de los guerrilleros entrega un paquete con las pruebas de vida. "Ante la Cruz Roja, el frente de guerra oriental hace entrega de la prueba de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja. Es una carta de puño y letra, y hay un video",…

El Frente de Guerra Oriental del Eln entregó pruebas de supervivencia de la subteniente del Ejército Nacional, María Camila Pantoja, quien fue secuestrada por ese grupo armado ilegal el pasado 4 de noviembre mientras se movilizaba en moto en Saravena (Arauca).

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En un video difundido en redes sociales, uno de los guerrilleros entrega un paquete con las pruebas de vida. "Ante la Cruz Roja, el frente de guerra oriental hace entrega de la prueba de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja. Es una carta de puño y letra, y hay un video", señaló el miembro del Eln.

Publicidad

Lea también: Operativo en el que participó el presidente De la Espriella en Santander dejó 136 capturados

El pasado 5 de noviembre, el grupo armado ilegal se atribuyó el secuestro. A pesar de ser los responsables del plagio y de la seguridad de la uniformada, en su mensaje atribuyeron a las fuerzas militares las posibles consecuencias de cualquier intento de rescate “que ponga en riesgo su vida”. El Eln también envió un mensaje a la familia de la subteniente Pantoja Hernández, diciendo que el secuestro haría parte de los “riesgos de la guerra que a diario vive el país, que María Camila se encuentra bien y que se le respetarán sus derechos de acuerdo con las realidades de la guerra que vive la región”.

Ante los hechos, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, exigió la liberación de la funcionaria. En su pronunciamiento, la entidad señaló que el plagio ocurrió mientras la uniformada se encontraba vestida de civil y expresó su solidaridad “con sus familiares y seres queridos, así como con el Ejército Nacional, ante la angustia y la incertidumbre que genera su secuestro”.

Le puede interesar: Liberan a los agentes del CTI secuestrados por el Eln en Arauca desde mayo de 2025

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella exigió la liberación inmediata de la subteniente. “¡Al Eln le advierto: Se equivocaron de gobierno! No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado. He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva”, agregó el mandatario.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.