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Entregar bienes y rutas de droga: los puntos clave para el sometimiento criminal 

La propuesta del Ejecutivo no contempla ningún tipo de negociación política con los actores armados ilegales o terroristas. A cambio de la entrega de bienes, armas y vínculos con corrupción y políticos, el gobierno otorgará reducción de penas entre el 30 y el 50 %. Esta es la hoja de ruta de De la Espriella para someter el crimen en el país. 

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Redacción Judicial
Dejar armas, bienes y rutas de droga: las condiciones para el sometimiento criminal
Foto: Ministerio de Justicia

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El gobierno de Abelardo de la Espriella dejó listos los lineamientos para someter a los grupos criminales del país. Ante el Congreso de la República, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, presentaron oficialmente la propuesta con la que esperan desmantelar y desarmar a los actores armados ilegales o terroristas bajo una hoja de ruta de diez puntos. Durante la presentación, que tuvo lugar este martes 13 de octubre, los jefes de cartera fueron enfáticos en que no existirá ningún tipo de negociación…

Por Redacción Judicial

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