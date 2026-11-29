La captura del exgobernador se dio el pasado viernes, 27 de noviembre, por las autoridades españolas en cumplimiento de una notificación roja de Interpol….

La Defensoría del Pueblo se pronunció tras la reciente detención en España del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. A través de un comunicado, la entidad señaló que la acción representa un avance de la justicia frente a las denuncias de violencia sexual en contextos de poder. Asimismo, la Defensoría envió un mensaje a las autoridades judiciales para continuar con las investigaciones.

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La captura del exgobernador se dio el pasado viernes, 27 de noviembre, por las autoridades españolas en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por los presuntos delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, acceso carnal violento y acto sexual violento.

En contexto: Capturan en España a Carlos Caicedo por presuntos delitos sexuales con menor de edad

La Defensoría resaltó que el caso se suma a otras denuncias de presunto acoso sexual contra Caicedo tras denuncias de mujeres que mantuvieron vínculos labores o políticos con el exgobernador. "Han relatado situaciones en las que las relaciones de poder habrían sido utilizadas para ejercer presiones de carácter sexual, así como presuntas represalias que habrían afectado su estabilidad laboral, sus oportunidades de desarrollo profesional e incluso su seguridad personal", detalló la entidad.

En el comunicado, la Defensoría también respaldó a las víctimas y le pidió a la Fiscalía y a las autoridades judiciales continuar con las investigaciones. "Exhortamos a las entidades competentes a garantizar la protección integral de la niña, su madre y las demás mujeres que han denunciado, salvaguardar su seguridad e intimidad, prevenir cualquier forma de revictimización y brindarles el acompañamiento jurídico y psicosocial que requieran", concluyó la entidad.

Detención de Carlos Caicedo en España: un avance de la justicia frente a las denuncias de violencias sexuales en contextos de poder



El avance de la justicia en este y otros casos de acoso y violencia sexual de presunta responsabilidad de personas que ostentan poder es alentador,… https://t.co/URGGbKpJZY — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) November 29, 2026

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también se pronunció en sus redes sociales sobre la captura y señaló que "ninguna posición de poder, investidura o influencia política, económica o social debería convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia ni favorecer la impunidad frente a estas violencias".

El caso contra Caicedo Omar

Según detalló el ente investigador, los hechos que se le atribuyen a Caicedo Omar fueron denunciados el pasado 2 de julio. Para esa misma fecha, el exgobernador habría salido del país. "El 23 de julio, en virtud del fuero que envestía al señor Caicedo Omar, el caso fue asignado al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien dispuso de un plan metodológico y de varias actividades de policía judicial que han permitido obtener elementos materiales probatorios que darían cuenta de la posible responsabilidad del exgobernador en las conductas que se le endilgan", señaló la Fiscalía.

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El caso por el que es investigado tiene que ver con un presunto abuso sexual contra una niña de ocho años, que habría ocurrido en 2023. Esa investigación está en manos de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, pues para el momento en que habrían ocurrido los hechos, Caicedo era gobernador.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor en junio de este año. Según la denunciante, desde julio de 2023 “y de forma continua hasta la fecha”, ha sido víctima de “manipulación psicológica sistemática” por parte de Carlos Caicedo, ejercida principalmente a través de mensajes de WhatsApp. La mujer sostiene que el excandidato presidencial la habría amenazado en varias oportunidades con acabar con su vida y con denunciarla ante la Fiscalía General de la Nación.

La mujer también denunció que en febrero de 2026, la menor de edad, quien hoy día tiene 11 años, decidió hablar por primera vez de lo ocurrido. En la denuncia, la mujer señala: “Caicedo ‘la manipulaba sexualmente’ y que los regalos que él enviaba para la niña eran, a su entender, la forma de comprar su silencio. Mi hija también refirió que Caicedo la había bañado”.

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