Este viernes será el nuevo intento de la Corte por escuchar a Piedad Córdoba

Por segunda vez la Corte Suprema de Justicia intentará escuchar la versión de la exsenadora Piedad Córdoba para conocer de viva voz cuáles son sus nexos con el empresario barranquillero Alex Saab, quien es procesado en Estados Unidos por supuesto testaferrato con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La diligencia promete llevarse a cabo de manera presencial en la mañana de este viernes. Su testimonio será escuchado por la magistrada Cristina Lombana en la Sala de Instrucción.

Aunque el nombre de Córdoba se ha escuchado por mucho tiempo en la política colombiana, éste no ha escapado de los escándalos judiciales. En esta ocasión, el alto tribunal la escuchará luego de que, en la segunda semana de enero pasado, se conociera un informe de la Comisión Especializada Permanente de la Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador que la señala de haber participado de un entramado de corrupción junto a Saab y otros políticos latinoamericanos. En ese entonces, el informe fue expuesto por un grupo de parlamentarios, encabezado por Fernando Villavicencio.

Para el momento en que se destapó el nuevo escándalo que la tiene rindiendo versión ante los estrados, la exsenadora se pronunció en redes sociales. “Voy a denunciar a ese miserable, iré yo misma a Quito y no descansaré hasta que la justicia lo ponga a pagar por el daño que me ha causado”, señaló la política en su cuenta de Twitter quien fue citada para el pasado 21 de enero en la Corte Suprema, pero la diligencia no se cumplió. La magistrada Lombana busca escuchar su versión sobre si, en efecto, la excongresista fue el “engranaje” que le dio de nuevo un rumbo en los negocios al empresario barranquillero.

El informe en el que resultó salpicada la hoy candidata al Senado por el Pacto Histórico ya está en manos del presidente Iván Duque. Tiene 125 páginas, aparece rotulado como el caso Sucre-Foglocons, y concluyó que la economía dolarizada de Ecuador fue el “escenario propicio” para las maniobras de una sofisticada operación de peculado y lavado de activos que se desarrolló con un complejo entramado político. El capítulo de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido en Ecuador que incluyó a Piedad Córdoba por un vuelo privado.

Ese mismo que arribó el 8 de julio de 2013 en una aeronave Bombardier 45, cuya dueña terminó investigada por tráfico de narcóticos. Llegaron a Quito, Alex Saab, Piedad Córdoba y su hijo Camilo Andrés Castro. En otro apartado del informe, sin referencia, se añade que, a inicios de 2011, Piedad Córdoba había delegado a sus hijos todos los temas de Saab. Es todo lo que incluye el informe sobre la excongresista. Lo demás son referencias judiciales o citas del libro del periodista colombiano Gerardo Reyes Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, publicado en 2021.

Con un testigo estelar que torció la historia. El exasesor de la excongresista, Andrés Vásquez, hoy en el exterior, quien le contó al periodista Reyes que Alex Saab le propuso que trabajaran juntos, pero que al consultarlo con un empresario amigo, supo que detrás del negocio de las importaciones ficticias se estaban colando las organizaciones criminales. Entonces le dijo a Piedad Córdoba que no iba más con Saab. El periodista Gerardo Reyes incluyó en su libro que “a Córdoba le cayó mal la decisión y le pidió a su asistente que entregara a sus hijos todos los asuntos pendientes con Saab”.

Además del caso Ecuador que ahora pone a Piedad Córdoba a dar explicaciones a la justicia, el libro de Gerardo Reyes resume lo que fue admitiendo de sus relaciones con Saab: “que intercedió por Saab ante Cadivi, que pasó una noche en su casa en París, que su esposa le había prestado la tarjeta de crédito para hacer compras en esa ciudad, al día siguiente, pero que después le pagó lo debido, que viajó con el empresario a Cuba para convencerlo de que financiara la restauración del casco antiguo de La Habana, que Saab había financiado el viaje a unos muchachos del movimiento Marcha Patriótica, entre otras”.

Sobre esos señalamientos en su contra la exsenadora rendirá versión este viernes ante la magistrada Lombana, quien aceptó la intención de Córdoba de ser escuchada para aclarar cada una de las acusaciones. Si bien la política anunció medidas legales en contra de los congresistas ecuatorianos, hasta ahora, se desconoce que haya presentado algún recurso. Por lo pronto, el expediente que apenas está en etapa de indagación se mueve en el alto tribunal con su testimonio.

