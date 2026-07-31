Esto se sabe de la masacre en Cauca en que murió un excoronel y dos exmayores del Ejército

Las víctimas se desplazaban por el sector conocido como Miraflores, una zona limítrofe entre ambos municipios, cuando fueron interceptadas por un grupo armado. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Como el coronel (r) Libardo Osorio Sánchez y los mayores (r) Harold Sánchez Vergara y Rodrigo Amórtegui fueron identificados los tres militares retirados del Ejército Nacional asesinados el jueves 30 de julio en el departamento de Cauca. Los hombres realizaban una jornada deportiva en bicicleta por la vía que comunica Silvia y Totoró, en el oriente del departamento.

Las víctimas se desplazaban por el sector conocido como Miraflores, una zona limítrofe entre ambos municipios, cuando fueron interceptadas por un grupo armado que abrió fuego de manera indiscriminada, causándoles la muerte en el lugar.

Lea: Muere alias “Efrén”, alfil de las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco” en Vichada

Los cuerpos presentaban impactos de bala a corta distancia y fueron trasladados al municipio de Piendamó para las diligencias de medicina legal correspondientes. Las primeras imágenes conocidas muestran a los tres ciclistas tendidos sobre la vía y en una zona boscosa, aún con sus cascos y la ropa deportiva.

Al lugar de los hechos se desplazaron unidades de la Fuerza Pública y funcionarios de Policía Judicial, quienes adelantaron la inspección técnica de los cuerpos y la recolección de elementos materiales probatorios.

Lea también: Hernando Baquero: 40 años sin el magistrado que eligió la justicia por encima del miedo

Hasta el momento no se ha establecido con certeza qué estructura armada es responsable del ataque. Sin embargo, en la región hacen presencia varios grupos ilegales, entre ellos las disidencias de las antiguas Farc. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este hecho eleva a 77 la cifra de masacres registradas en Colombia en lo corrido de 2026.

La Gobernación de Cauca hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de investigación para que adelanten con celeridad las pesquisas que permitan esclarecer los móviles del ataque y judicializar a los responsables. Las autoridades departamentales señalaron que mantienen labores de monitoreo en coordinación con la Tercera División del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Le puede interesar: Piden a UNP asignar esquemas de protección a representantes tras atentado a Ariel Rodríguez

El corredor donde ocurrió el crimen ha sido catalogado históricamente como una zona de alto riesgo para la población civil y los viajeros. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la vulnerabilidad del área mediante la Alerta Temprana 024 de 2023 y el Informe de Seguimiento 009 de 2026.

En estos documentos, la entidad señaló que en el municipio de Silvia persisten riesgos para las comunidades de los resguardos de Tumburao, Quichaya, La Gaitana, Pitayó y Quizgó, así como para el corregimiento de Usenda, debido a las disputas entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc de alias “Iván Mordisco”, y el Eln por el control territorial.

Más noticias: Secuestran a un patrullero de la Policía en zona rural de Nariño: esto se sabe

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.