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Excontratista de MinTransporte fue imputado por presunto caso de corrupción en Cauca

Rafael Antonio Henao estuvo vinculado a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte entre el 18 de enero y el 28 de diciembre de 2018. Su labor consistía en apoyar la gestión y el seguimiento de iniciativas financiadas con recursos del Sistema General de la Nación.

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Redacción Judicial
Excontratista de MinTransporte fue imputado por presunto caso de corrupción en Cauca
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Foto: Archivo particular

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En la mañana de este sábado 3 de octubre, Rafael Antonio Henao, excontratista del Ministerio de Transporte, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación. El exfuncionario es señalado de presuntamente recibir un vehículo avaluado en COP 90 millones a cambio de emitir conceptos técnicos favorables para un proyecto de mejoramiento vial en el departamento del Cauca.

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Por Redacción Judicial

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