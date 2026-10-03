Excontratista de MinTransporte fue imputado por presunto caso de corrupción en Cauca Foto: Archivo particular

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En la mañana de este sábado 3 de octubre, Rafael Antonio Henao, excontratista del Ministerio de Transporte, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación. El exfuncionario es señalado de presuntamente recibir un vehículo avaluado en COP 90 millones a cambio de emitir conceptos técnicos favorables para un proyecto de mejoramiento vial en el departamento del Cauca.

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