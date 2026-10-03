Hallan el cuerpo de Julián Hincapié, comunicador comunitario desaparecido en Antioquia

“Desde la Flip expresamos nuestras condolencias a su familia, colegas y comunidad. Continuaremos documentando el caso y haciendo seguimiento a las circunstancias de su muerte”, aseguró la fundación a través de un comunicado…

Hallaron el cuerpo de Julián Hincapié, comunicador comunitario y líder social desaparecido desde el pasado 10 de septiembre. Según denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el hallazgo ocurrió el pasado 2 de octubre, en el sector conocido como La Chinca, en zona rural del municipio de Anorí (Antioquia).

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“Desde la Flip expresamos nuestras condolencias a su familia, colegas y comunidad. Continuaremos documentando el caso y haciendo seguimiento a las circunstancias de su muerte”, aseguró la fundación a través de un comunicado público en redes sociales.

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Contexto: Flip denuncia desaparición del comunicador y líder Julián Hincapié en Anorí

Además, realizaron un llamado urgente a las autoridades, en especial a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, para que adelanten una investigación exhaustiva del caso y “no descarten su labor como comunicador al analizar los hechos”.

Asimismo, la fundación recalcó, a través de sus redes sociales, la importancia de “garantizar que quienes comunican en los territorios puedan ejercer su labor sin violencia”, pues, según señaló, esto “es una condición indispensable para la libertad de prensa”.

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La denuncia sobre su desaparición se había hecho pública el pasado 18 de septiembre, cuando la Flip alertó sobre los hechos. “Según información preliminar, fue visto por última vez el pasado sábado 10 de septiembre, en Anorí, Antioquia”, aseguró la fundación.

Además, explicó que Julián Hincapié “ha estado relacionado con procesos comunitarios y de defensa de derechos en la región”. De igual manera, la Flip puso de presente que, en lo que va de 2026, en Antioquia se han registrado 47 agresiones contra periodistas. De ellas, 14 corresponden a amenazas.

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El caso de Julián Hincapié se suma al de otros periodistas asesinados este año, entre ellos está el homicidio de Mateo Pérez Rueda, a manos del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”. Los hechos ocurrieron cuando el periodista, en su calidad de director del medio de comunicación El Confidente de Yarumal, cubría los enfrentamientos entre grupos armados y el Ejército Nacional, así como las historias de desplazamiento forzado que afectan a las comunidades del norte de Antioquia.

La familia de Mateo Pérez se aferró a la esperanza de encontrarlo con vida mientras no existiera un cuerpo al cual despedir, pese a que la última vez que fue visto fue el 5 de mayo, en la vereda Palmichal, en Briceño. Sin embargo, este 8 de mayo, el cuerpo del periodista fue recuperado por una comisión humanitaria conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo, y entregado a Medicina Legal.

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