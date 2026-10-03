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Asesinados, reclutados y señalados: la violencia que enfrentan los menores en Catatumbo

A Magnely Pallares Franco lo mataron a los 17 años. Su muerte está atravesada por la guerra que durante años ha golpeado al Catatumbo y que hoy tienen a niños y a jóvenes buscando una salida que el Estado no les ha brindado. El Eln lo señaló de pertenecer a las disidencias de las Farc, una versión que su padre rechaza con vehemencia.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
Magnely Pallares vivía junto a su padre en el refugio humanitario de Beltrania, en Tibú (Norte de Santander).
Foto: Jonathan Bejarano

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Magnely Pallares Franco fue asesinado con un solo disparo a su cabeza. Le faltaban nueve meses para convertirse en un adulto y tener una cédula. Dos de sus primos encontraron su cadáver en el sector de Filoquemado, en zona rural de Tibú (Norte de Santander) el pasado 15 de septiembre y, desde ese momento, su familia denunció el homicidio del joven que además era un líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat). La voz que más se ha escuchado en rechazo de estos hechos es la de su papá, Alidio Pallares Jaimes,…

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

vgutierrez@elespectador.com
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