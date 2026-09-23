Nueve capturados y 1.100 uniformados en Santa Marta tras muerte de alias “Cholo”

La ciudad de Santa Marta (Magdalena) continúa militarizada. Según confirmó a medios de comunicación el alcalde Carlos Pinedo Cuello, en la capital del Magdalena actualmente hay 600 policías y 500 militares. Además, aseguró que en las últimas horas han sido detenidas nueve personas, presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), quienes ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación.

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La militarización de la ciudad se da tras la muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias “Cholo”, segundo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el pasado 21 de septiembre. En el operativo, que se llevó a cabo en el sector de Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta, también murieron otros seis presuntos integrantes del grupo armado. Entre ellos estaría el hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, máximo jefe y financiador del grupo armado.

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Contexto: Presidente De la Espriella ordena militarizar Santa Marta tras muerte de alias "Cholo"

“Van nueve capturados, entre ellos una persona que quemó una mula. Estos son delincuentes que salen de manera esporádica a generar terror dentro de la ciudadanía, pero se están haciendo las capturas, el trabajo y la inteligencia por parte de la Fiscalía, de Policía Judicial”, aseguró el alcalde Pinedo Cuello. Asimismo, señaló: “Aquí el bandido no va a tener éxito, tengan la seguridad”.

El mandatario de Santa Marta mencionó que desde esta mañana el comercio público “abre sus puertas, el transporte público está garantizado, las clases continúan. En la zona rural siguen suspendidas las clases, pero en la zona urbana de Santa Marta, las clases continúan. Y a la ciudadanía, lo que le tengo que manifestar es que tienen el gobierno, al señor presidente, dando directrices claras aquí en el departamento del Magdalena”.

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Pinedo Cuello también explicó que, desde el inicio de las alteraciones al orden público, el presidente Abelardo de la Espriella, en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, ha liderado dos consejos de seguridad en menos de 24 horas en Santa Marta. Además, la ciudadanía asegura que también se han registrado sobrevuelos de aviones Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Pese a las declaraciones del alcalde, la ciudadanía ha hecho otro tipo de denuncias. Según la defensora Norma Vera Salazar, en las últimas horas ha recibido diferentes denuncias sobre el reclutamiento de menores en barrios de Santa Marta: “Alerta humanitaria: estoy recibiendo denuncias de reclutamiento en barrios de Santa Marta; esto sumado al paro armado y los serios problemas de seguridad”, señaló a través de la red social X.

Alerta humanitaria: estoy recibiendo denuncias de reclutamiento en barrios de Santa Marta; esto sumado al paro armado y los series problemas de seguridad.@DefensoriaCol @MarnIris @EspinosaRadio @ONUHumanRights pic.twitter.com/ptIPqHCQNz — Norma Vera Salazar (@NormaVeraSa) September 22, 2026

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En la noche del pasado 22 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella recorrió las calles de Santa Marta en medio de la crisis de orden público que enfrenta esa ciudad, a raíz de las represalias que tomaron las ACSN por la muerte de alias “Cholo”. Así lo hizo saber en sus redes sociales, a través de un video en el que realizaba un recorrido por varios barrios de la ciudad.

En su trino, De la Espriella señaló: “Estos miserables de los Pachenka, de los Conquistadores de la Sierra, de los narcoterroristas del Clan del Golfo no van a rodear al pueblo colombiano. Vamos por esos bandidos sin ninguna contemplación”. El jefe de Estado remarcó la necesidad de la militarización de la región debido a los bloqueos al transporte público, la quema de vehículos y el cierre de los comercios en gran parte de esta ciudad.

Llegué a Santa Marta a poner la cara, a caminar sus barrios junto a la gente y a liderar un PMU con decisiones contundentes.



A los bandidos de los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza… pic.twitter.com/BXlczTp4Mb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 23, 2026

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“Juro por Colombia y mi vida que los vamos a acabar. No va a quedar piedra sobre piedra en la que se puedan esconder. Los voy a acabar con la fuerza legítima del Estado y si no se someten los voy a mandar al infierno en una bolsa”, señaló el presidente. Además, señaló que las acciones militares serán contra los líderes de las ACSN, mencionando directamente a “alias Pinocho, alias Patiliso, alias Flash o Comando y alias Jacob o Comando 45, narcoterroristas de las ACSN. Cuando esos bandidos se enfrentan a la Fuerza Pública ahí quedan y por eso acuden al terror”.

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