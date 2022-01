Exsecretario de seguridad de Cali permitió violencia durante el paro: Procuraduría

Protestas en Cali por el Paro Nacional Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

El exsecretario de seguridad y justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas Cruz, fue suspendido por orden de la Procuraduría dentro de una investigación en su contra en la que el Ministerio Público evidenció su falta de gestión como funcionario público frente a la situación de extrema violencia e inseguridad que se registró en la capital del Valle durante el Paro Nacional de 2021. Según el fallo de primera instancia, quedó claro que la ausencia del exsecretario en medio del caos de la ciudad derivó en afectaciones a los bienes públicos, el bloqueo de vías urbanas y rurales y distintos hechos de violencia.

Además, la Procuraduría comprobó que, “a pesar de los bloqueos que se presentaron en varios lugares de la ciudad, no tomó medidas que permitieran levantarlos, como tampoco evidenció actuaciones de su parte frente a los incendios, accidentes de tránsito, auxilio a enfermos y lesionados, bloqueos y diferentes hechos de vandalización”. La situación de Cali durante el paro del año pasado fue una de las más críticas de todo el país. Según cifras de Indepaz, en la ciudad fueron asesinadas al menos 27 personas, 14 de ellas en enfrentamientos con la Policía y el Esmad.

Asimismo, la Secretaria de Seguridad de la ciudad, que en ese momento dirigía Rojas Cruz, aseguró que se registraron más de 500 personas heridas y existió un número indeterminado de personas desaparecidas. Civiles armados disparando contra manifestantes, vándalos, incendios, tiroteos en las noches, robos, retenciones ilegales por parte de la fuerza pública y un sinfín de violaciones de derechos humanos. Todas, bajo la administración del execratorio Carlos Alberto Rojas Cruz, a quien hoy la Procuraduría lo sanciona con 10 meses de suspensión.

Por otro lado, el Ministerio Público evidenció que no pudo identificar alguna estrategia por parte de la Secretaria del hoy sancionado para desescalar los hechos violentos y la inseguridad en Cali, ni tampoco accione so iniciativas para tratar de levantar los bloqueos que frenaron el suministro de insumos médicos y de alimentación durante varias semanas en la ciudad. Aunque la Procuraduría menciona que el exfuncionario sí entregaba un balance al final del día, que se lo hacia llegar al alcalde y a la gobernadora, no les fue posible advertir gestión alguna por parte de Rojas Cruz frente a “los saqueos, las marchas y el bloqueo a una ambulancia que se dirigía de Palmira a Tuluá y cuyo paso no fue permitido por los manifestantes”.

Para el Ministerio Público, Rojas Cruz “lejos de tomar decisiones contundentes frente a la grave situación de orden público que vivía la sociedad caleña, y a pesar de las indicaciones de su jefe inmediato, el alcalde municipal (…) únicamente se dedicó a asistir y convocar al Puesto de Mando Unificado presentando estadísticas de la grave situación acontecida, sin realizar ninguna labor contundente para contener la oleada violenta y de actos de vandálicos que se agravaban diariamente luego del paro del 28 de abril de 2021″.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.