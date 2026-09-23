Familiares de policías secuestrados en Catatumbo exigen al Eln respetar sus vidas

Familiares del mayor Fredy Alexis Russi González, de la patrullera Érica Tatiana Monroy Hurtado y del patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña, secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la región del Catatumbo (Norte de Santander), se pronunciaron este 22 de septiembre exigiéndole al grupo armado su pronta liberación. “Les hacemos un llamado para que les respeten la vida”, expresaron los familiares por medio de un video junto a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

En un video difundido por la entidad en la tarde de este 22 de septiembre, los familiares de los uniformados secuestrados señalaron: “Estamos pidiendo al Eln que se pongan la mano en el corazón y piensen que tienen a unos seres humanos. Son personas que necesitan estar con su familia. Respeten sus vidas”. Asimismo, en el video pidieron al Eln que se dé prioridad a la vida de Érica Tatiana Monroy Hurtado “por el hecho de ser mujer. Pedimos que, por favor, la protejan. Que la cuiden mucho y que, lo más pronto posible, sea regresada a casa”.

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Según detalló la defensora, los policías fueron secuestrados el pasado 17 de agosto junto con otra persona en la carretera que comunica a Cúcuta con Ocaña (Norte de Santander). En ese sentido, la defensora Iris Marín Ortiz señaló: “Hemos escuchado su clamor por la libertad de sus familiares. Queremos mandar dos mensajes al Eln: primero, le pedimos, le exigimos, que cumpla todas las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El secuestro está prohibido y nada lo justifica, ni siquiera la pertenencia de las personas a la fuerza pública”.

Asimismo, la funcionaria pidió por la libertad “no solo de las personas familiares de quienes se encuentran hoy en la Defensoría del Pueblo, sino de todas las personas del país que se encuentran secuestradas por el Eln. Las contamos por decenas. Muchas personas llevan decenas de días, de semanas, de meses sin saber sobre la suerte de sus familiares”. A renglón seguido, la defensora señaló que la Comisión Humanitaria del Catatumbo y la Defensoría del Pueblo tienen abiertos todos sus canales para “propiciar la pronta, ojalá la inmediata, liberación de todas las personas que se encuentran privadas de la libertad”.

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El secuestro de los uniformados ocurrió hacia las 12:30 del día, el 17 de agosto pasado, cuando viajaban en un vehículo Chevrolet Spark GT de color rojo. Según informaron las autoridades, fueron interceptados por varios hombres armados que se movilizaban en dos camionetas. Los agresores los habrían obligado a bajar del automóvil bajo amenazas y luego se los llevaron con rumbo desconocido. El vehículo quedó abandonado sobre la vía, con impactos de bala, grafitis en la carrocería y el vidrio trasero destruido.

En su momento, el Ministerio de Defensa, en cabeza del general (r) Jorge Mora, emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente el secuestro y aseguró que puso a disposición todas las capacidades de la fuerza pública para ubicar a los uniformados y garantizar su regreso con vida. Desde esa cartera del Gobierno señalaron que el hecho constituye una retaliación de los grupos armados ilegales frente a los recientes resultados de las Fuerzas Militares y la Policía en la región del Catatumbo.

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