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Muerte de alias "Cholo": así podría reconfigurarse el poder de las ACSN en la Sierra Nevada

La muerte de uno de los principales mandos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) abrió un escenario de incertidumbre sobre quién asumirá el control de la estructura y qué efectos tendrá su debilitamiento en la disputa territorial que mantiene con el Clan del Golfo por el control de la Sierra Nevada y la Troncal del Caribe.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
22 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
Con alias "Cholo" fuera del organigrama de las ACSN, en su reemplazo llegaría Orlando Pérez Ortega, alias "Patilizo", a quien el presidente De la Espriella ya señaló como un objetivo militar prioritario de su gobierno.
Foto: archivo particular

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La muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias "Cholo", señalado como el segundo comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), ya tuvo sus primeras represalias con el anuncio de un paro armado que tiene a la ciudad de Santa Marta (Magdalena) paralizada. La suspensión del transporte público, la quema de vehículos en diferentes partes de la ciudad y el cierre del 90 % del comercio, bajo la vigilancia de hombres armados que serían del grupo ilegal, llevó a que el presidente Abelardo De la Espriella anunciara este 22…

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

vgutierrez@elespectador.com
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Comentarios
  • MARIO DE JESUS(73776)Hace 44 minutos
    El clan del golfo tiene fichas en el gobierno. Será que está ayudando para quedarse de amo del territorio. El Diablo es puerco y el tigre no muerde por igual.
  • Olegario(51538)Hace 1 hora
    Ahí van cayendo… y cómo chillan las viudas de estos criminales!
  • Ccdaw(0kmc6)Hace 1 hora
    La necrofilia del mandao.
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