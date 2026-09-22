Muerte de alias "Cholo": así podría reconfigurarse el poder de las ACSN en la Sierra Nevada

La muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias "Cholo", señalado como el segundo comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), ya tuvo sus primeras represalias con el anuncio de un paro armado que tiene a la ciudad de Santa Marta (Magdalena) paralizada. La suspensión del transporte público, la quema de vehículos en diferentes partes de la ciudad y el cierre del 90 % del comercio, bajo la vigilancia de hombres armados que serían del grupo ilegal, llevó a que el presidente Abelardo De la Espriella anunciara este 22…

La muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias "Cholo", señalado como el segundo comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), ya tuvo sus primeras represalias con el anuncio de un paro armado que tiene a la ciudad de Santa Marta (Magdalena) paralizada. La suspensión del transporte público, la quema de vehículos en diferentes partes de la ciudad y el cierre del 90 % del comercio, bajo la vigilancia de hombres armados que serían del grupo ilegal, llevó a que el presidente Abelardo De la Espriella anunciara este 22 de septiembre la militarización de la primera ciudad bajo su gobierno.

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El operativo policial que dio como resultado la muerte de este jefe criminal, junto a otros seis señalados integrantes de las ACSN, fue seguido por la realización de un consejo de seguridad que contó con la participación del jefe de Estado, el Ministerio de Defensa y autoridades locales, el pasado 21 de septiembre. Mientras se mantiene un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para atender las alteraciones al orden público, expertos en seguridad ya prevén el escenario de reconfiguración armada al interior del grupo, que se disputa con el Clan del Golfo el control territorial de la Sierra Nevada y la Troncal del Caribe, vía estratégica donde se mueven economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

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El Espectador habló con tres expertos en seguridad que coincidieron en el complejo panorama para la fuerza pública y la población civil que se cierne sobre Santa Marta y sus zonas rurales tras la muerte de alias "Cholo". Asimismo, la caída de esta ficha clave de las ACSN se da semanas después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias "Bendito Menor", quien habría muerto en un operativo policial en Riohacha el pasado 4 de septiembre. Tras este golpe al grupo armado, "Cholo" y alias "Patilizo" habían quedado señalados como dos de los principales mandos tras un reacomodo interno de la organización.

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Ahora, las ACSN se ven de nuevo obligadas a hacer nuevas movidas en sus planes de control armado. Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado, advirtió a este diario que "en este momento el denominado comando Central de la ACSN perdió dos de sus principales miembros con ‘Bendito Menor’ y el ‘Cholo’. Además ‘Pinocho’, jefe máximo del grupo, tiene un hermano muerto y se presume que su hijo murió en la operación del día de ayer. Esto puede llevar a un sometimiento. Sin embargo hay que tener en cuenta que históricamente desde los tiempos de los ‘Pachenca’ este grupo ha tenido problemas de mando y control por lo que una fragmentación es altamente probable".

Sobre este posible panorama de sometimiento, el profesor e investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, conservó sus dudas al sostener que, aunque el golpe de la fuerza pública debilita a las ACSN en cuanto a sus cuadros de dirección, "todavía no es posible afirmar que tenga un impacto sobre sus dinámicas de control territorial o la administración de los portafolios de rentas ilegales que en este momento gestiona". Sin embargo, para el experto, "sin lugar a dudas, la muerte de alias ‘Cholo’ abre una brecha en la imagen que habían generado las ACSN en torno a fortaleza militar, ya que en menos de un mes el Gobierno Nacional logra acertarle dos golpes estratégicos".

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En esa línea, Trejos sostuvo que el operativo del 21 de septiembre, realizado en el sector de Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta, se "desarrolló en el centro de su retaguardia estratégica, lo que también evidencia una cierta debilidad en cuanto a la detección de amenazas dentro del territorio controlado" por este grupo armado. Este lugar también es hogar de comunidades indígenas que denunciaron terminar en medio de la acción policial. El Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira solicitó al Estado adoptar medidas que garanticen la protección de las poblaciones afectadas y que garanticen que la comunidad quede por fuera de las hostilidades que podrían continuar en la región.

Con alias "Cholo" fuera del organigrama de las ACSN, el profesor Trejos sostuvo que en su reemplazo llegaría Orlando Pérez Ortega, alias "Patilizo", a quien el presidente De la Espriella ya señaló como un objetivo militar prioritario de su gobierno. "Como suele suceder en todas las organizaciones verticales, quien es asesinado o capturado es sucedido por quien le seguía en la línea de dirección. ‘Patilizo’ tiene amplia trayectoria dentro del mundo criminal y había pertenecido en el pasado a estructuras paramilitares que operaron en ese mismo territorio. Se comenta que es bastante destacado en lo militar y en el desarrollo de acciones criminales", afirmó Trejos.

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Asimismo, el investigador señaló que en la cabeza del grupo armado se mantendría Fredy Castillo Carrillo, alias "Pinocho", "que en este momento se ha convertido en el objetivo primordial que el Gobierno Nacional persigue en el Caribe colombiano". De morir o ser capturado el máximo jefe de las ACSN, Trejos sostuvo que "se está a la espera y con la expectativa de saber si las operaciones militares se mantendrán en la Sierra Nevada durante un lapso de tiempo más prolongado o si, por el contrario, una vez logrado este objetivo de alto valor, habrá un repliegue de la fuerza pública del territorio".

Aunque el profesor de la Universidad del Norte tiene claro quién tomaría las riendas del grupo, para Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL), esta sucesión no sería tan sencilla: "Lo más difícil va a ser el reemplazo porque justamente el comando central está debilitado y esta estructura es fácil de derrotar militarmente y el gobierno lo sabe, por eso la va a atacar continuamente. Si bien es necesaria una reorganización, no va a ser tan rápido porque la muerte de ‘Cholo’ significó que las ACSN moviera un poco su status quo y que a partir de este momento sientan mucho temor, porque básicamente ya el territorio no es seguro para ellos".

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La disputa territorial con el Clan del Golfo es otro frente que las ACSN no pueden permitirse descuidar en medio de esta crisis. De acuerdo con Mantilla, "hasta el momento las ACSN habían tenido un éxito relativo en mantener al Clan del Golfo alejado de la parte alta y media de la Sierra tanto en Cesar como en Magdalena, hacia los municipios de Aracataca y Fundación". Para el experto, este golpe de la fuerza pública "supone que si no hay una estrategia de contención por parte del gobierno, el Clan del Golfo podría lanzar una ofensiva que rompa el dique que habían construido las ACSN sobre la Sierra".

En este punto también coincidió el profesor Trejos, quien sostuvo que la "muerte de alias ‘Cholo’ abre una ventana de oportunidad para que el Clan del Golfo avance sobre los territorios de las ACSN". De igual forma, dejó claro que esa posibilidad podría no ocurrir a corto plazo, "ya que los gaitanistas le han manifestado al Gobierno su voluntad de someterse a la justicia y seguramente estarán esperando que se tramite en el Congreso la ley de sometimiento para ver si esa ley interpreta sus intereses o genera incentivos reales para que transite hacia la legalidad o hacia el acogimiento a la justicia".

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Con esta posibilidad, Trejos previó que, si el Clan del Golfo escala a una guerra en la Troncal del Caribe, esta decisión "los alejaría de cualquier posibilidad de someterse a la justicia en el corto plazo". Con este panorama, el experto consideró que las afectaciones al orden público que podrían presentarse en Santa Marta serían por las represalias propias de las ACSN y no por un "escalamiento de la confrontación entre conquistadores y gaitanistas en la Sierra Nevada y específicamente en la Troncal del Caribe". Pero el líder social Dimas Vásquez no bajó por completo las alertas.

"Para nadie es un secreto que el Clan busca quedarse con el dominio de la Sierra Nevada y los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Este tipo de golpes, como la muerte de alias ‘Cholo’, ayudan justamente al desequilibrio, porque se debilita a un grupo, pero permiten la avanzada del otro que viene en camino. Entonces sí es un riesgo y sí es un problema porque esto genera desórdenes criminales", advirtió Vásquez. Asimismo, agregó que, en el caso hipotético de que el Clan del Golfo se apoderara de la Sierra Nevada, gran parte de las ACSN se irían al otro bando, otros serían aniquilados y algunos otros se declararían en disidencia y crearían otros grupos, lo que generaría "más violencia y más desórdenes criminales en el territorio".

Ante un panorama incierto y las expectativas de los resultados que traería la militarización de Santa Marta, Mantilla concluyó que el PMU es fundamental ante las posibles retaliaciones que continuarían en la ciudad. Entre estas acciones resaltó "ajustes de cuenta contra personas que estén dando información a la fuerza pública, paros armados, toques de queda y desplazamientos forzados como una forma de presionar al gobierno a cesar la ofensiva". Una realidad que hoy vive Santa Marta y que tiene a sus habitantes bajo el temor y la zozobra de no saber cuál será el siguiente paso de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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