Presidente De la Espriella ordena militarizar Santa Marta tras muerte de alias "Cholo"

“Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y…

A través de un trino en X, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización de Santa Marta (Magdalena) tras las recientes alteraciones al orden público presentadas en la ciudad. Los hechos se producen luego de que las autoridades confirmaran la muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias “Cholo”, segundo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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“Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

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¡A los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado!



Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en… pic.twitter.com/diq4mByOe1 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 22, 2026

Contexto: Muerte de alias “Cholo” desata caos en Santa Marta: comercio cerrado y transporte suspendido

En su mensaje, el presidente De la Espriella aseguró que la instrucción a la fuerza pública fue la de “blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley”.

El primer mandatario aseguró que, en el transcurso del día, ya han sido capturados otros tres presuntos integrantes de las ACSN en Santa Marta y dos más en Riohacha. Y agregó: “Vamos por todos los demás (…) a los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado”.

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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró también que estará “personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra fuerza pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales”.

Por último, el jefe de Estado aseguró que ningún grupo criminal va a “imponerle condiciones a la gente honrada y trabajadora. Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco”. Santa Marta es la primera ciudad militarizada desde la posesión del jefe de Estado, el pasado 7 de agosto.

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Desde el Comando General de las Fuerzas Militares confirmaron también que, en cumplimiento de la orden del jefe de Estado, ya se reforzó el despliegue de tropas en los departamentos de Magdalena y La Guajira, en coordinación con la Policía. "No permitiremos que las estructuras criminales intimiden a los ciudadanos ni pretendan imponer sus condiciones mediante la violencia", señalaron desde la institución.

También el Ejército informó que uniformados de la Primera División están desplegados en la ciudad de Santa Marta tras la orden de militarización del presidente De la Espriella. "Nuestros soldados permanecen desplegados para contrarrestar cualquier acción criminal, proteger a la población y preservar la movilidad, el comercio y el normal desarrollo de las actividades", indicó el Ejército.

#AEstaHora | Ante las amenazas de intimidación asociadas al anunciado constreñimiento armado ilegal, tropas del @COL_EJERCITO, a través de la #SegundaBrigada y en coordinación con la @PoliciaNacional, mantienen un amplio dispositivo de seguridad en Santa Marta y su zona rural.… pic.twitter.com/jAuppiwKQh — Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) September 22, 2026

La muerte de alias "Cholo"

En la tarde del pasado 21 de septiembre, la Policía Nacional confirmó la muerte de alias “Cholo”, durante un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el sector de Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta (Magdalena).

En el mismo operativo murieron otros seis presuntos integrantes del grupo armado. Entre ellos, el hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, máximo jefe y financiador de las ACSN. Como reacción al operativo, se han presentado quemas de vehículos, bloqueos sobre la Ruta del Sol, negocios comerciales cerrados, clases suspendidas y comunidades indígenas confinadas.

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Estas alteraciones al orden público llevaron a que el jefe de Estado convocara a un Consejo de Seguridad en la noche del lunes pasado para evaluar las medidas que garanticen la seguridad de los habitantes de Santa Marta. Asimismo, se mantiene un Puesto de Mando Unificado (PMU) luego de que el grupo armado anunciara un posible paro armado.

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