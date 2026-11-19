Fuentes del caso le dijeron a El Espectasor que la audiencia se llevará a cabo el 9 de febrero de 2027. Aunque en un inicio habían sido imputados por el delito…

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd; Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara; Laura Moreno y Julián Giraldo. Esto, en medio de la investigación que se adelanta en su contra por, supuestamente, haber secuestrado a Andrés Felipe Sánchez, imitador del cantante Ozuna.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Fuentes del caso le dijeron a El Espectasor que la audiencia se llevará a cabo el 9 de febrero de 2027. Aunque en un inicio habían sido imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado, durante una audiencia realizada el 14 de junio, la Fiscalía General de la Nación modificó la formulación de cargos y los acusó por los delitos de constreñimiento ilegal, intimidación con arma no letal y acceso abusivo a sistema informático.

Publicidad

Lea: JEP identifica a diez generales como responsables de falsos positivos entre 2005 y 2008

Esta semana, Blessd también fue noticia porque, junto a Dímelo Jara, adquirió el Deportivo Pereira (Risaralda). La compra quedó acordada el pasado miércoles, 18 de noviembre, en la Notaría Cuarta de Pereira, donde firmaron los documentos de la operación.

Los detalles del caso contra Blessd

Estas personas fueron imputadas por, supuestamente, amenazar y obligar a firmar varios documentos a Sánchez durante 2022, quien también es representante de un imitador de Blessd, con un solo objetivo: impedir que continuara imitando al artista, pues habría obteniendo ganancias gracias al reconocimiento alcanzado como imitador del cantante paisa.

Le recomendamos: Comisión de Disciplina Judicial ordena investigar a juez del caso de alias "Primo Gay"

En su momento, ninguno de los imputados aceptó los cargos formulados por el ente investigador. “Desde el comienzo sostuvimos que no existían elementos para atribuir un secuestro. La decisión de la Fiscalía confirma que esa imputación no debía mantenerse”, señalaron Andrés Arango y Santiago Trespalacios, quienes representan legalmente a los artistas, a través de un comunicado.

El testimonio de Andrés Felipe Sánchez señala que fue citado el 6 de junio de 2022 por el reguetonero a un estudio de grabación ubicado en el sector de El Poblado, en Medellín (Antioquia). Según mencionó, en un inicio creyó que se trataba de un encuentro cordial, ya que el reconocido artista había compartido en sus redes sociales contenidos relacionados con otro imitador suyo.

Le puede interesar: De la Espriella lanza décimo bombardeo de su gobierno: el operativo fue en Valle del Cauca

El hombre aseguró ante las autoridades que durante la reunión habría sido intimidado por el artista y varias personas de su entorno por promover presentaciones del imitador Jefferson Sánchez, quien había logrado reconocimiento por interpretar al cantante en distintos escenarios del país. Incluso, afirmó que habría sido agredido físicamente durante ese encuentro.

En diligencias anteriores, el imitador de Ozuna dijo que durante el encuentro fue amenazado y obligado a firmar un documento mediante el cual se comprometía a no utilizar comercialmente la imagen o marca asociada al artista. Además, aseguró que se le cuestionó por la realización de espectáculos remunerados y por una gira internacional que se preparaba con el imitador de Blessd.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.